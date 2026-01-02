강선우 제명 이유는 “김경 단수공천” 발언… 김병기 불참 ‘뒷말’
“공천 불관여” 강선우 해명 거짓 정황
與는 공천헌금 사태 “신상필벌” 강조
경찰, 김병기 금품 수수 의혹도 수사
더불어민주당이 공천헌금 수수 의혹에 휩싸인 강선우 의원을 지난 1일 제명한 결정적 근거는 2022년 지방선거 당시 서울시당 공천관리위원회 회의록에 담긴 ‘김경 서울시의원에 단수공천을 주자’는 취지의 발언이었던 것으로 파악됐다. 그동안 강 의원은 금품 공여자로 지목된 김 시의원 공천 논의에 관여하지 않았다고 주장했으나 거짓 해명 정황이 추가로 드러났다.
2일 국민일보 취재를 종합하면 민주당은 전날 긴급 최고위원회의에서 강 의원이 2022년 4월 22일 민주당 서울시당 공관위 회의에 공관위원으로 참석해 “김 시의원에게 단수공천을 줘야 한다”고 한 발언을 확인하고 제명을 결정했다. 강 의원이 당시 서울시당 공천관리위 간사였던 김병기 의원과 만나 김 시의원으로부터 1억원을 받은 상황을 대면 보고한 지 불과 하루 만에 단수공천을 거론한 것을 제명 사유로 본 것이다.
박수현 수석대변인은 이날 한 라디오에 출연해 “당 윤리감찰단이 서울시당에서 공관위 회의록을 제출받았고, 그것을 보면 수사권이 없더라도 충분히 정황을 결론적으로 판단할 수 있었다”고 말했다. 최고위원 보궐선거에 출마한 문정복 의원도 “강 의원으로부터 ‘언니, 나 그렇게 살지 않았어’라는 전화를 받은 직후 대표실에 확인했더니 강 의원이 김 시의원을 단수공천 해주자는 취지의 발언을 한 게 공관위에서 조금 문제가 됐더라”면서 “당에서는 중대한 결함이라고 생각하고 제명 결정을 하게 됐다”고 말했다.
공관위 간사였던 김 의원이 김 시의원 단수공천을 확정한 회의에 불참한 것을 놓고도 뒷말이 무성하다. 당 안팎에서는 김 의원이 김 시의원 단수공천을 막지 못한 배경에 의구심을 표한다. 여권 관계자는 “공천헌금 수수 건을 사전에 인지하고 있던 김 의원이 추후 문제가 불거질 것에 대비해 참석하지 않는 쪽을 택한 것 같다”며 “간사 차원에서는 (김 시의원의) 단수공천을 막을 수 없는 처지였거나 다른 사연이 있었을 것으로 추정할 뿐이라 상식선에서 이해가 안 되는 대목이 많다”고 말했다. 김 의원보다 ‘윗선’에서 입막음 또는 묵인 시도가 있었던 것 아니냐는 취지다.
새해부터 민주당을 강타한 공천헌금 의혹 사태가 6·3 지방선거에 악영향을 미칠까 우려한 당 지도부는 ‘신상필벌’을 강조하며 기강 잡기에 주력했다. 정청래 대표는 최고위원회의에서 “신상필벌을 명확히 하지 않으면 공과 사가 뒤섞이고 공사 구분이 안 돼 당의 질서와 기강이 무너지게 된다”며 “중앙당에서는 매의 눈으로 시도당 공천 과정을 지켜보겠다. 불법이 확인되면 필요한 징계 조치도 신속하게 하겠다”고 밝혔다.
경찰은 김 의원이 2020년 총선 때 동작구의원으로부터 수천만원을 받았다는 의혹에 대해서도 수사에 나설 전망이다. 서울경찰청에 따르면 이날 온라인을 통해 김 의원과 배우자, 금품 제공자 등을 정치자금법 및 청탁금지법 위반 등 혐의로 조사해달라는 내용의 고발장이 접수됐다. 사법정의바로세우기시민행동은 5일 김 의원 등을 뇌물수수·공여 및 정치자금법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발할 계획이다. 현재 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원 관련 고발 사건 중 차남 숭실대 편입 관여 의혹을 제외한 10건을 배당받아 수사 중이다. 경찰 관계자는 “혐의 등을 종합적으로 검토해 배당할 예정”이라고 말했다.
김혜원 김이현 기자 kime@kmib.co.kr
