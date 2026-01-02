반도체 투톱 천장 뚫었다… 코스피 사상 첫 4300선
12월 수출 호실적이 증시 끌어올려
원·달러 환율 2.8원 오른 1441.8원
새해 첫 거래일부터 코스피 지수가 신기록을 세웠다. 코스피는 2일 반도체 수출 호조 영향 속에 2.27% 오르며 사상 처음으로 4300선에 마감했다. 이날 삼성전자, SK하이닉스 등 양대 반도체 대형주도 모두 신고가를 기록했다. 코스닥도 2% 넘게 오르며 장을 마쳤다.
한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 95.46포인트(2.27%) 오른 4309.63에 장을 마치며 사상 최고치를 기록했다. 새해 첫 거래일 기준으로 코스피가 최고치를 기록한 것은 1988년, 2006년, 2011년, 2021년에 이어 다섯 번째다.
코스피는 개장 직후 기존 장중 최고치(2025년 11월 4일·4226.75)를 넘어선 뒤 오름 폭을 키우며 처음으로 4300선을 돌파했다. 장중과 종가 모두 4300선을 넘은 것도 처음이다. 코스닥도 전장보다 2% 넘게 오른 945.57에 장을 마쳤다.
대형 반도체주가 크게 오르며 지수 상승을 주도했다. 삼성전자는 전 거래일 보다 7.17% 급등한 12만8500원에 거래를 마치며 장중 최고가를 새로 썼다. 시가총액 2위인 SK하이닉스도 3.99% 오른 67만7000원에 마감하며 사상 최고치를 기록했다. 투자자별로는 외국인이 6447억원을 순매수했고, 개인과 기관이 각각 4544억원, 2334억원을 순매도했다.
이날 금융시장 강세 배경으로 전날 발표된 수출 실적 호조가 지목된다. 지난해 한국의 12월 수출액은 전년보다 13.4% 증가한 695억7000만 달러로, 시장 전망치(8.3%)를 크게 웃돌며 역대 12월 중 최고치를 기록했다. 특히 지난달 반도체 수출은 전년보다 22.2% 급증한 역대 최대 실적을 달성하며 투자심리를 자극했다.
원·달러 환율은 전 거래일보다 2.8원 오른 1441.8원에 거래를 마쳤다. 지난달 24일(1449.8원) 이후 가장 높은 수준이다. 외환당국이 원화 가치 하락을 방어하기 위해 대응에 나서면서 이날 환율은 상승세를 보였으나 비교적 제한된 범위에서 움직였다. 이창용 한은총재는 “대체로 환율이 1400원 초반에서 형성될 것이라는 전망이 나오고 있다”고 설명했다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
