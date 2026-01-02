李-시진핑 5일 회담… 한한령·서해 다룬다

이 대통령, 4~7일 중국 국빈방문

경제·기후 등 MOU 10여건 예정

위성락 “‘하나의 중국’ 존중 입장”

美 정통망법 우려에 “의견 교환”

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 작년 11월 1일 경북 국립경주박물관에서 열린 한·중 정상회담에서 악수하고 있다. 경주=김지훈 기자

이재명 대통령이 오는 5일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 한한령(한류 제한령) 해제와 서해 구조물 문제 등 양국 현안을 논의할 예정이다. 중국이 노골적으로 대만 문제에 대한 입장 정리를 요구하고 있어 논의 결과에도 관심이 쏠린다.



위성락 국가안보실장은 오는 4일부터 7일까지 진행되는 이 대통령의 중국 국빈방문 일정을 소개하며 양 정상이 정상회담을 통해 ‘민생과 평화 문제 해결’을 주제로 논의할 예정이라고 2일 밝혔다.



이 대통령은 4일 오후 베이징에 도착해 동포 만찬간담회를 가진 뒤 이튿날인 5일 오후 시 주석과 회담한다. 이어 경제·산업·기후·교통 분야 등 다양한 분야에 걸쳐 10여건의 양해각서(MOU)를 체결하고 국빈만찬을 함께 한다.



위 실장은 이번 정상회담 최대 이슈인 한한령 해제와 관련해 “중국 측 공식 입장은 ‘한한령 자체가 없다’는 것이지만, 우리가 볼 때는 상황이 조금 다르다”며 “문화교류 공감대를 늘려가며 문제 해결에 접근을 해보겠다”고 말했다. 이 대통령 방중을 계기로 개최가 거론됐던 중국 현지 K팝 콘서트는 무산됐다.



서해 한·중 잠정조치수역(PMG) 내에 중국이 무단 설치한 대형 철제 구조물을 철거하는 문제도 논의된다. 위 실장은 “지난해 11월 경주에서 열린 한·중 정상회담 때에도 논의된 바 있고, 이후로도 실무협의가 진행된 바 있다”며 “협의 결과를 토대로 진전을 보기 위해 계속 노력해 보겠다”고 설명했다.



중국 측이 전날 한·중 외교부 장관 통화에서 ‘하나의 중국’ 원칙 준수를 요구한 것과 관련해 위 실장은 “한국 정부는 ‘하나의 중국’을 존중하는 입장”이라며 “대만 문제 역시 우리가 가진 일관된 입장이 있는 만큼 이에 따라 대처할 것”이라고 전했다. 이 대통령은 6일 중국의 ‘경제 사령탑’ 리창 총리와 오찬을 함께 하고, 7일에는 상하이에 있는 대한민국 임시정부 청사를 방문한 뒤 귀국길에 오른다.



한편 위 실장은 최근 국회를 통과한 정보통신망법 개정안(허위조작정보근절법)에 대해 미 국무부가 공식 우려를 표명한 것과 관련해 “법에 대해 한·미 간 의견이 오간 것이 있고, 제가 알기로 (미측의 의견이) 반영된 점도 있다”면서 “미국의 입장에서는 충분하지 못하다고 볼 수도 있겠다”고 말했다. 그러면서 “대화 과정을 앞으로도 이어갈 것이고, 우리의 입장을 잘 설명하고자 한다”고 덧붙였다.



위 실장은 또 북한이 핵잠수함을 건조하는 모습을 최근 공개한 것에 대해 “(북한 핵잠은) 존재만으로도 우리에게 새로운 형태의 위협이 되는 것으로 보고 대처해야 한다”는 입장을 밝혔다. 중국이 한국의 핵잠수함 도입 추진에 민감하게 반응하는 것에 대해선 “우리는 북한의 핵잠을 추적하고 대비해야 한다”며 “우리에게 필요한 핵잠 역량이 있고 (핵잠 도입은) 그런 것에 대처하는 것이라고 잘 설명해서 납득시키려 한다”고 말했다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 오는 5일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 한한령(한류 제한령) 해제와 서해 구조물 문제 등 양국 현안을 논의할 예정이다. 중국이 노골적으로 대만 문제에 대한 입장 정리를 요구하고 있어 논의 결과에도 관심이 쏠린다.위성락 국가안보실장은 오는 4일부터 7일까지 진행되는 이 대통령의 중국 국빈방문 일정을 소개하며 양 정상이 정상회담을 통해 ‘민생과 평화 문제 해결’을 주제로 논의할 예정이라고 2일 밝혔다.이 대통령은 4일 오후 베이징에 도착해 동포 만찬간담회를 가진 뒤 이튿날인 5일 오후 시 주석과 회담한다. 이어 경제·산업·기후·교통 분야 등 다양한 분야에 걸쳐 10여건의 양해각서(MOU)를 체결하고 국빈만찬을 함께 한다.위 실장은 이번 정상회담 최대 이슈인 한한령 해제와 관련해 “중국 측 공식 입장은 ‘한한령 자체가 없다’는 것이지만, 우리가 볼 때는 상황이 조금 다르다”며 “문화교류 공감대를 늘려가며 문제 해결에 접근을 해보겠다”고 말했다. 이 대통령 방중을 계기로 개최가 거론됐던 중국 현지 K팝 콘서트는 무산됐다.서해 한·중 잠정조치수역(PMG) 내에 중국이 무단 설치한 대형 철제 구조물을 철거하는 문제도 논의된다. 위 실장은 “지난해 11월 경주에서 열린 한·중 정상회담 때에도 논의된 바 있고, 이후로도 실무협의가 진행된 바 있다”며 “협의 결과를 토대로 진전을 보기 위해 계속 노력해 보겠다”고 설명했다.중국 측이 전날 한·중 외교부 장관 통화에서 ‘하나의 중국’ 원칙 준수를 요구한 것과 관련해 위 실장은 “한국 정부는 ‘하나의 중국’을 존중하는 입장”이라며 “대만 문제 역시 우리가 가진 일관된 입장이 있는 만큼 이에 따라 대처할 것”이라고 전했다. 이 대통령은 6일 중국의 ‘경제 사령탑’ 리창 총리와 오찬을 함께 하고, 7일에는 상하이에 있는 대한민국 임시정부 청사를 방문한 뒤 귀국길에 오른다.한편 위 실장은 최근 국회를 통과한 정보통신망법 개정안(허위조작정보근절법)에 대해 미 국무부가 공식 우려를 표명한 것과 관련해 “법에 대해 한·미 간 의견이 오간 것이 있고, 제가 알기로 (미측의 의견이) 반영된 점도 있다”면서 “미국의 입장에서는 충분하지 못하다고 볼 수도 있겠다”고 말했다. 그러면서 “대화 과정을 앞으로도 이어갈 것이고, 우리의 입장을 잘 설명하고자 한다”고 덧붙였다.위 실장은 또 북한이 핵잠수함을 건조하는 모습을 최근 공개한 것에 대해 “(북한 핵잠은) 존재만으로도 우리에게 새로운 형태의 위협이 되는 것으로 보고 대처해야 한다”는 입장을 밝혔다. 중국이 한국의 핵잠수함 도입 추진에 민감하게 반응하는 것에 대해선 “우리는 북한의 핵잠을 추적하고 대비해야 한다”며 “우리에게 필요한 핵잠 역량이 있고 (핵잠 도입은) 그런 것에 대처하는 것이라고 잘 설명해서 납득시키려 한다”고 말했다.최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지