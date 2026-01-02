스위스 리조트 술집서 새해맞이 중 폭발… 100여명 사상
“촛불, 나무 천장 옮겨붙은 뒤 확산”
최소 40명 사망… 테러 가능성 낮아
새해 첫날 스위스 유명 스키 휴양지의 술집에서 원인을 알 수 없는 폭발과 화재가 발생해 수십 명이 사망하고 약 100명이 다쳤다고 AP통신 등이 전했다. 수사 당국은 테러 공격 가능성은 배제했다.
외신들에 따르면 1일(현지시간) 새벽 1시30분쯤 스위스 남서부 발레주 크랑 몽타나 스키 리조트에 있는 ‘르 콩스텔라시옹’ 바에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 당시 술집 내부에는 새해맞이를 위해 100명이 넘는 인파가 몰려 있었다. CNN은 “목격자 등을 조사한 결과 술집 내부가 화염에 휩싸이면서 광범위한 폭발을 일으켰다”고 전했다. 일부 목격자는 프랑스 방송 인터뷰에서 “여성 바텐더가 들고 있던 촛불이 나무 천장에 옮겨붙은 뒤 불길이 급속히 번져 천장이 무너졌다”고 말했다.
스위스 당국은 “사망자가 수십 명에 달한다”면서 “정확한 인명 피해 규모를 조사 중”이라고 밝혔다. 이탈리아 외무부는 이번 사고로 약 40명이 사망하고 약 100명이 부상을 입었다고 전했다. 발레주는 이탈리아 북부와 국경을 맞댄 지역이다. AFP통신도 한 지역 일간지를 인용해 약 40명이 숨졌을 가능성이 있다고 보도했다. 프랑스 외무부는 부상자 중 자국민 2명이 포함돼 있다고 밝혔다. 부상자 대부분은 중상인 것으로 알려졌다.
발레주 정부는 즉각 비상사태를 선포하고 희생자 신원 확인과 시신 수습 등에 나섰다. 사상자가 많아 현지 병원은 순식간에 포화 상태에 이르렀다. 주정부 관계자는 “새해 전야 국제적 관광지에서 발생한 사고여서 희생자 중에는 여러 국적의 외국인이 포함돼 있다”며 “헬기 10대와 구급차 40대를 동원해 스위스 전역의 병원으로 환자를 이송 중”이라고 설명했다.
베아트리스 피유 발레주 검찰총장은 “현재로서는 화재 사고에 무게를 두고 있으며 어떠한 공격이나 테러 정황도 없다”고 말했다.
크랑 몽타나는 스위스 알프스에서 가장 잘 알려진 봉우리인 마터호른에서 북쪽으로 약 40㎞ 떨어진 알프스 중심부의 산악마을이며 세계적으로 유명한 스키 리조트 지역이다.
