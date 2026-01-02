‘서해 사건’ 항소 땐 항명, 포기 땐 조작기소 자인… 檢 딜레마

오늘 항소기한… 막판까지 고심 거듭

‘대장동’ 관여 박철우, 추가 검토 지시

유족 “트럼프 대통령에게 편지할 것”

검찰이 서해 공무원 피격 사건 항소 여부를 놓고 막판까지 진통을 거듭하고 있다. 항소를 강행할 경우 항명하는 모양새가 되고, 항소를 포기하면 여권의 ‘조작 기소’ 주장을 자인하는 상황이 되기 때문이다. 유족 측의 거센 반발도 고민을 키우는 요소다. 법조계에선 검찰에 깊은 내상을 입힌 대장동 항소 포기 사태의 ‘데자뷔’라는 분석도 나온다.



1일 국민일보 취재를 종합하면 검찰은 서해 공무원 피격 사건의 항소 기한인 2일을 하루 앞두고 막바지 검토를 이어갔다. 서울중앙지검 수사·공판팀이 차장·부장검사를 거쳐 수뇌부에 항소해야 한다는 보고를 올렸지만, 박철우 지검장은 추가 검토를 지시한 것으로 알려졌다. 박 지검장은 대장동 항소 포기 당시 대검 반부패부장으로 지휘라인에 있었던 인물이다.



서해 공무원 피격 사건은 해양수산부 서해어업지도관리단 소속이던 고(故) 이대준씨가 2020년 9월 서해상에서 실종된 뒤 북측 해역으로 표류하다 북한군에 살해된 일이다. 이후 윤석열정부가 들어선 2022년 6월 감사원 감사를 통해 문재인정부 안보라인의 사고 은폐 의혹이 본격 제기됐다. 검찰은 같은 해 12월 직권남용권리행사방해 등 혐의로 서훈 전 청와대 국가안보실장과 박지원 전 국가정보원장 등 5명을 기소했다.



서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 지난 26일 이들에 대해 전원 무죄를 선고했다. 이후 조작 기소라는 여권의 공세가 빗발치고 있다. 이재명 대통령은 지난 30일 국무회의에서 “없는 사건을 만들고, 있는 증거를 숨겨 사람을 감옥 보내는 게 말이 되느냐”고 질타했고, 김민석 국무총리도 “항소를 포기하는 것이 당연하지 않나”라고 압박했다. 검찰 내부에서는 이 사건에 대한 항소 여부가 박 지검장의 첫 시험대가 될 것이란 전망이 많다. 한 부장검사는 “일선 검사들 사이에서는 항소해야 한다는 의견이 우세하다”며 “항소를 포기하면 조작 기소라는 점을 인정하는 꼴이 되니 박 지검장도 끝까지 고민할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.



법조계에선 상급심 판단을 받아야 할 사안이라는 의견이 적지 않다. 피해자인 유족의 재판절차진술권을 보장해야 한다는 것이다. 검찰 고위 관계자는 “국민의 인권보호 역시 중요한 요소인 사건”이라고 했다.



이씨 유족 측은 항소 포기는 있을 수 없다는 입장이다. 유족 측 대리인인 김기윤 변호사는 “여권의 주장은 피해자가 아닌 피고인 중심의 항소 포기를 하자는 것”이라고 말했다. 유족 측은 “검찰이 역사의 죄인이 될 수 있다”고 날을 세웠다. 항소 기한이 임박하면서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 전할 서신까지 준비했다. 이씨 친형인 이래진씨는 서신에서 “대한민국 정권은 자신의 잘못을 은폐하고 오히려 국민에게 뒤집어씌운다”며 “2·3심을 막는 극악무도한 짓을 하려 한다”고 호소했다. 그는 2일 주한 미국대사관 관계자에게 서신을 전달할 계획이다.



박장군 구자창 기자 general@kmib.co.kr



