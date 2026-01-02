대전 빵집 성심당 70돌 축하한 교황… “공동체·빈자들 위한 업적에 치하”
방한 유흥식 추기경 통해 메시지
레오 14세 교황이 대전의 대표 제과점 성심당에게 창립 70주년 축하 메시지를 보냈다.
1일 성심당 등에 따르면 교황청 성직자부 장관으로 근무하고 있는 유흥식 추기경이 최근 한국을 방문해 교황의 서명이 담긴 축하 메시지를 성심당에 전달했다.
레오 14세 교황은 메시지를 통해 성심당이 지난 70년 간 지역 공동체를 위해 노력한 점을 격려하고 앞으로도 나눔을 실천할 것을 당부했다.
교황은 “주님께 감사하는 마음으로 창립 70주년을 기념하는 대전의 유서깊은 제과점 성심당에 축복의 인사를 전한다”며 “성심당이 지난 세월 ‘모두를 위한 경제(EoC)’ 모델에 입각해 형제애와 연대적 도움을 증진하고자 시민 공동체와 교회 공동체, 특히 가장 가난한 이들을 위해 이뤄 낸 중대한 사회적·경제적 업적에 깊은 치하를 보낸다”고 했다.
1956년 대전역 광장 노천 찐빵집으로 시작해 한국의 대표 빵집으로 성장한 성심당은 수십 년째 어려운 이웃에게 빵을 기부해왔다.
이런 공로로 임영진 대표가 2015년 교황청으로부터 ‘성 대 그레고리오 교황기사 훈장’을, 임 대표의 부인인 김미진 이사가 2019년 ‘교회와 교황을 위한 십자가 훈장’을 받았다. 성심당은 또 지난 2014년 프란치스코 교황 방한 당시 교황이 먹을 빵을 제공하기도 했다.
성심당과 교황청이 인연을 맺은데에는 유 추기경이 큰 역할을 했다. 1983년 천주교 대전교구 대흥동성당의 수석 보좌신부를 맡았던 유 추기경은 성심당이 나눔의 가치를 실현하는 것을 지켜보며 응원해 온 것으로 알려졌다. 성심당은 5일 창립 70주년 기념 비전 선포식을 개최할 예정이다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사