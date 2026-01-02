“한 봉지 2000원 눈앞”… 라면도 프리미엄 시대
내수 한계·물가 압박 심화 상황
라면업계 수익구조 전환 모색
“K라면, 가성비 넘어 미식으로”
라면업계가 프리미엄 제품을 새로운 돌파구로 삼고 있다. 내수 시장이 성숙 단계에 접어들며 더 이상 큰 성장을 기대하기 어려운 데다, 정부의 물가 안정 기조로 기존 제품의 가격 인상도 쉽지 않은 상황이어서다. 저출생으로 장기적인 소비자 감소까지 전망되면서 단가 높은 신제품으로 수익 구조를 보완하려는 전략에 나섰다. K라면이 글로벌 시장에서 브랜드 가치를 인정받으며 국내에서도 가격에 얽매이지 않은 시도가 가능해졌다는 분석도 나온다.
농심은 신라면 출시 40주년을 맞아 신제품 ‘신라면 골드’를 선보인다고 1일 밝혔다. 닭고기 육수의 감칠맛에 신라면 특유의 매운맛을 더한 제품이다. 가격은 개당 1500원으로 기존 신라면의 1.5배 수준이다. 앞서 농심이 영국과 호주 등 해외 전용으로 선보여 호응을 얻었던 ‘신라면 치킨’을 국내 소비자 입맛에 맞게 업그레이드했다.
프리미엄 라면 경쟁은 업계 전반으로 확산되고 있다. 삼양식품은 지난해 11월 ‘삼양1963’을 출시했다. 과거 삼양라면 제조의 핵심이었던 우지에 식물성 기름을 혼합해 면을 튀기고 사골육수를 기반으로 했다. 편의점 기준 가격은 1900원에 달하지만 출시 한 달 만에 누적 판매량 700만개를 돌파했다. 기존 대표 상품인 삼양라면 오리지널의 월평균 판매량의 80%를 웃도는 수준이다. 가격 부담이 있더라도 차별화된 맛과 콘셉트를 갖춘 제품엔 충분한 수요가 형성될 수 있음을 보여주는 사례로 평가된다.
팔도 역시 프리미엄 경쟁에 가세했다. 남자라면의 확장 라인으로 ‘상남자라면 마늘 육개장’을 출시했다. 국물의 돈골 배합을 늘리고 동결 건조한 마늘 분말 후첨 스프를 제공해 풍미를 강화했다. 가격은 개당 1700원 수준이다.
그간 라면업계가 프리미엄 전략에 선뜻 나서지 못했던 배경엔 가격에 대한 소비자 민감도가 자리한다. 라면은 ‘서민 음식’이라는 인식 속에 1000원 안팎의 가격대가 사실상 넘기 어려운 심리적 기준선으로 작용해왔다. 2011년 프리미엄 라면의 원조 격으로 출시된 ‘신라면 블랙’은 1600원이라는 가격을 두고 논란에 휩싸였고, 농심은 한때 국내 판매를 중단하기도 했다.
그러나 최근 분위기가 달라지고 있다. 한국 라면이 매운맛과 풍부한 풍미를 앞세워 글로벌 시장에서 빠르게 존재감을 키웠고, K콘텐츠 등의 확산으로 다양한 제품군에 대한 수요가 늘고 있어서다. K라면이 가성비를 넘어 맛과 개성을 갖춘 브랜드로 자리 잡으면서 국내에서도 프리미엄 라면을 시험해볼 수 있는 여지가 점차 넓어지는 모습이다.
글로벌 시장 흐름도 변화에 힘을 싣는다. 시장조사업체 마켓리포트애널리틱스(MRA)는 글로벌 고급 즉석면 시장 규모가 지난해 111억1000만 달러(약 16조원)에서 2030년 147억2000만 달러(약 21조3000억원)로 성장할 것으로 내다봤다. 가처분 소득 증가와 미식에 대한 관심, 건강을 고려한 소비 트렌드가 맞물리며 즉석면 시장에서도 프리미엄화 양상이 뚜렷해지고 있다는 분석이다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사