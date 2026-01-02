4대그룹 총수부터 게임 대표까지 방중… ‘해빙’ 전환점 될까
대규모 경제사절단, 李대통령 동행
미래 신사업 협력 논의도 관심
국내 4대 그룹 총수를 비롯한 주요 기업인들이 이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 대거 동행하면서 이번 경제사절단 방중을 계기로 한·중 경제 관계의 실질적 전환점이 마련될 수 있을지 주목된다. 대규모 경제사절단은 비즈니스 포럼 등을 통해 제조업 혁신과 공급망, 소비재 신시장, 서비스·콘텐츠 등 분야를 아우르는 종합적인 경제 협력 방안을 논의할 예정이다.
1일 재계에 따르면 대한상공회의소는 오는 4~7일 이 대통령의 중국 방문에 맞춰 기업인 200여명이 참여하는 경제 사절단을 구성했다. 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 수장이 모두 포함됐다. 장인화 포스코그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 손경식 CJ그룹 회장 등도 사절단에 이름을 올렸다.
대한상의 경제사절단의 방중은 문재인정부 시절인 2019년 12월 이후 6년여 만이다. 사절단 규모는 당시보다 배 이상 커졌다. 특히 게임·K팝 같은 콘텐츠 기업과 소비재 기업이 사절단에 포함된 것이 눈에 띈다. 게임 업계에선 김창한 크래프톤 대표가, K팝 분야에선 장철혁 SM엔터테인먼트 대표가, 소비재 부문에선 최병오 패션그룹 형지 회장 등이 동행하는 것으로 전해졌다.
사절단은 중국 베이징에서 열리는 한·중 비즈니스 포럼과 경제 협력 업무협약(MOU) 체결, 1대1 비즈니스 상담회 등에 참여할 예정이다. 강유정 청와대 대변인은 지난 30일 브리핑에서 “핵심 광물 공급망, 양국 기업의 투자 촉진, 디지털 경제, 친환경 산업 등에 대한 경제 협력 성과를 기대하고 있다”고 밝힌 바 있다.
중국 정부가 ‘제15차 5개년 계획’을 통해 신에너지, 신소재, 항공우주, 양자기술 등 신흥·미래 산업 육성을 강조한 만큼 해당 분야에서 한국의 기술력을 결합한 신사업 협력 논의가 이뤄질지도 관심사다. 최근 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 반도체 공장에 대한 장비 반입 규제를 일부 완화해 첨단 산업 분야에서 한·중 제조업 협력이 실질적 진전을 보일 수 있다는 관측도 나온다. K콘텐츠 기업들이 경제사절단에 포함됐다는 점에서 한국 문화 콘텐츠를 제한하는 중국의 ‘한한령’ 완화 내지 해제에 대한 기대감도 흘러나온다.
재계는 무엇보다 이번 방중을 계기로 한·중 경제 관계가 해빙 무드로 전환되길 기대하고 있다. 한·중 경제협력은 2016년 한국의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 결정을 기점으로 급속히 얼어붙었으며, 미·중 패권 경쟁 등 구조적 변화까지 겹치며 양국 교역액은 2023년부터 감소세로 돌아선 상태다.
여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 지난 26일 ‘한·중 자유무역협정(FTA) 10주년 기념 세미나’에서 “한·중 FTA를 상품 위주 교역에서 잠재력이 높은 서비스 등 분야로 교역의 저변을 확대해 나가야 한다”고 강조했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
