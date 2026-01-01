김병기 낙마 이어 강선우 탈당… 민주당 강타한 공천헌금

강 “수사 통해서 진실 밝힐것”

극구 부인하다 18시간만에 탈당

“김병기도 윤리감찰”… 일파만파

더불어민주당 김병기(오른쪽) 전 원내대표와 강선우 의원이 지난달 24일 국회에서 열린 본회의를 마치고 이동하고 있다. 뉴시스

강선우 더불어민주당 의원이 2022년 지방선거 공천헌금 의혹을 부인한 지 약 18시간 만에 탈당하면서 민주당이 충격에 휩싸였다. 정청래 민주당 대표는 각종 의혹으로 원내대표직에서 물러난 김병기 의원에게도 당 차원의 윤리감찰을 지시했다고 뒤늦게 밝히는 등 1억원 공천헌금 사태가 일파만파 확산하고 있다.



강 의원은 지난 31일 오후 11시30분 페이스북을 통해 “저는 어떠한 돈도 받은 적 없다. 사실관계에 대해서는 수사를 통해 철저히 밝히도록 하겠다”고 말했다. 2022년 지방선거 당시 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받은 뒤 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 논의했다는 의혹과 관련해선 “2022년 4월 20일 사무국장으로부터 보고받고 해당 사실을 인지한 즉시 당시 공관위 업무 총괄이던 간사(김 의원)에게 보고했다”고 설명했다. 이어 “(사무국장으로부터) 보고받기 전에는 해당 사실을 전혀 인지하지 못했으며, 이를 지시하거나 요구한 사실도 전혀 없다”면서 “누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다”고 주장했다.



강 의원은 그러나 1일 오후 5시9분 다시 페이스북을 통해 민주당 탈당 사실을 밝혔다. 결백을 주장한 지 17시간 39분 만에 입장을 바꾼 것이다. 강 의원 탈당은 공천헌금 수수 의혹이 불거진 지 사흘 만이다.



정 대표는 이날 경남 진해 봉하마을을 찾아 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만나 ‘강 의원에 대한 윤리감찰은 어느 정도 진행됐나. 김 의원은 왜 제외됐나’라는 물음에 “지난 25일 (김 의원에 대한) 윤리감찰을 지시한 바 있다”고 공개했다. 이어 “당내 인사 누구도 지위고하를 막론하고 윤리감찰의 대상이 되면 비껴갈 수 없다”고 덧붙였다. 당시 정 대표의 지시는 대한항공 호텔숙박권 수수 등 의혹에 관한 것이었으나 이후 공천헌금 의혹이 제기되면서 전반적인 사안을 들여다볼 것으로 전해졌다. 앞서 지난 30일 정 대표는 강 의원에 대한 윤리감찰단 진상조사도 지시했다.



김 의원의 과거 서울 동작구 의회 금품 수수와 관련한 구체적인 의혹도 재차 불거졌다. 국민일보가 입수한 동작구 전 구의원 2명이 이재명 당시 당대표 앞으로 작성한 A4용지 3쪽짜리 탄원서를 보면 이들은 2020년 초 김 의원 측에 각각 1000만원, 2000만원을 건넸다가 3~5개월 뒤 이를 돌려받았다고 주장했다. 2023년 12월 11일 작성된 탄원서는 최근 김 의원 차남의 숭실대 계약학과 입학 논란과 관련한 수사 과정에서 경찰에 제출됐다. 김 의원 측은 “무혐의 종결된 사안”이라며 “사실무근”이라고 입장을 밝혔다.



여권에서는 공천헌금 대화 관련 녹취가 자기 보호 차원이라고 보는 분위기다. 오히려 녹취가 외부로 유출된 경위에 의구심을 표하는 분위기도 적지 않다. 한 여권 관계자는 “이런 식으로 내밀한 대화가 공개되면 의원들 간 불신이 커질 수밖에 없다”고 말했다.



김혜원 김판 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 온라인뉴스부 김판 기자 pan@kmib.co.kr 2610 응원 하기 카톡(ID : pandan22)으로 편하게 제보 남겨주세요. 확인 후 연락드리겠습니다. 강선우 더불어민주당 의원이 2022년 지방선거 공천헌금 의혹을 부인한 지 약 18시간 만에 탈당하면서 민주당이 충격에 휩싸였다. 정청래 민주당 대표는 각종 의혹으로 원내대표직에서 물러난 김병기 의원에게도 당 차원의 윤리감찰을 지시했다고 뒤늦게 밝히는 등 1억원 공천헌금 사태가 일파만파 확산하고 있다.강 의원은 지난 31일 오후 11시30분 페이스북을 통해 “저는 어떠한 돈도 받은 적 없다. 사실관계에 대해서는 수사를 통해 철저히 밝히도록 하겠다”고 말했다. 2022년 지방선거 당시 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받은 뒤 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 논의했다는 의혹과 관련해선 “2022년 4월 20일 사무국장으로부터 보고받고 해당 사실을 인지한 즉시 당시 공관위 업무 총괄이던 간사(김 의원)에게 보고했다”고 설명했다. 이어 “(사무국장으로부터) 보고받기 전에는 해당 사실을 전혀 인지하지 못했으며, 이를 지시하거나 요구한 사실도 전혀 없다”면서 “누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다”고 주장했다.강 의원은 그러나 1일 오후 5시9분 다시 페이스북을 통해 민주당 탈당 사실을 밝혔다. 결백을 주장한 지 17시간 39분 만에 입장을 바꾼 것이다. 강 의원 탈당은 공천헌금 수수 의혹이 불거진 지 사흘 만이다.정 대표는 이날 경남 진해 봉하마을을 찾아 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만나 ‘강 의원에 대한 윤리감찰은 어느 정도 진행됐나. 김 의원은 왜 제외됐나’라는 물음에 “지난 25일 (김 의원에 대한) 윤리감찰을 지시한 바 있다”고 공개했다. 이어 “당내 인사 누구도 지위고하를 막론하고 윤리감찰의 대상이 되면 비껴갈 수 없다”고 덧붙였다. 당시 정 대표의 지시는 대한항공 호텔숙박권 수수 등 의혹에 관한 것이었으나 이후 공천헌금 의혹이 제기되면서 전반적인 사안을 들여다볼 것으로 전해졌다. 앞서 지난 30일 정 대표는 강 의원에 대한 윤리감찰단 진상조사도 지시했다.김 의원의 과거 서울 동작구 의회 금품 수수와 관련한 구체적인 의혹도 재차 불거졌다. 국민일보가 입수한 동작구 전 구의원 2명이 이재명 당시 당대표 앞으로 작성한 A4용지 3쪽짜리 탄원서를 보면 이들은 2020년 초 김 의원 측에 각각 1000만원, 2000만원을 건넸다가 3~5개월 뒤 이를 돌려받았다고 주장했다. 2023년 12월 11일 작성된 탄원서는 최근 김 의원 차남의 숭실대 계약학과 입학 논란과 관련한 수사 과정에서 경찰에 제출됐다. 김 의원 측은 “무혐의 종결된 사안”이라며 “사실무근”이라고 입장을 밝혔다.여권에서는 공천헌금 대화 관련 녹취가 자기 보호 차원이라고 보는 분위기다. 오히려 녹취가 외부로 유출된 경위에 의구심을 표하는 분위기도 적지 않다. 한 여권 관계자는 “이런 식으로 내밀한 대화가 공개되면 의원들 간 불신이 커질 수밖에 없다”고 말했다.김혜원 김판 윤예솔 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지