최하위 삼성화재, 선두 대한항공 ‘격침’

입력:2026-01-02 01:17
고준용 대행, 분위기 전환 성공

이윤수(삼성화재)가 1일 인천 계양체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 대한항공과의 경기에 선발 출전해 스파이크 공격을 하고 있다. 연합뉴스

프로배구 남자부 최하위 삼성화재가 선두 대한항공을 꺾는 이변을 연출하며 산뜻한 새해 출발을 알렸다.

삼성화재는 1일 인천 계양체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 대한항공과의 원정 경기에서 세트 스코어 3대 2(23-25 22-25 25-23 25-20 15-13)로 역전승을 거뒀다. 시즌 4승(15패)째를 수확한 삼성화재는 승점 12점으로 6위 우리카드(6승 12패·19점)와의 격차를 7점으로 좁혔다.

이날 삼성화재는 ‘리버스 스윕’에 성공했다. 1·2세트를 연달아 내줬으나 3세트부터 뒷심을 발휘했다. 3세트 24-23에서 김준우의 블로킹 득점으로 세트를 따내며 추격을 시작했다. 4세트에서는 24-20까지 추격을 허용했으나 상대 서브 범실로 기회를 살리며 승부를 5세트까지 끌고 갔다. 마지막 세트에서도 13-13 접전이 이어졌지만, 막판 집중력을 앞세워 대역전극을 완성했다.

고준용 감독대행 체제에서 분위기 전환에도 성공했다. 데뷔전이었던 지난달 23일 한국전력전에서는 패했지만, 풀세트 접전으로 승점을 챙겼고, 직전 OK저축은행전 승리로 11연패에서 탈출했다. 이날 올 시즌 처음으로 연승을 달리며 상승세를 탔다.

용병술도 빛났다. 고 대행은 신인 이우진 자리에 이윤수 선발 카드를 꺼냈다. 이윤수는 개인 시즌 최다 득점 타이인 14점을 올리며 팀 동료 마이클 아히와 함께 경기 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 이윤수는 “비시즌 동안 누구보다 열심히 훈련했다”며 “오늘도 100% 경기력을 보여주지 못했다. 더 좋아질 수 있다”고 소감을 밝혔다.

대한항공은 부상 악재를 극복하지 못했다. 지난달 25일 KB손해보험전을 앞두고 국내 에이스 정지석이 자리를 비운 데 이어, 직전 우리카드전에서는 임재영까지 이탈했다. 어수선한 분위기 속에 헤난 달 조토 감독은 곽승석을 시즌 첫 선발로 내세워 공백을 메우려 했지만 역부족이었다.

인천=최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

