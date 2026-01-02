막혔던 은행 가계대출 숨통… 정부는 연초부터 관리모드
영업 재개 움직임… 당국 규제 기조
총량 목표치 긴축적 설정 가능성
지난 연말 가계대출을 틀어막았던 은행권이 새해를 맞아 대출 영업 재개 움직임을 보이고 있다. 다만 금융 당국이 연초부터 가계대출에 대한 ‘밀착 관리’를 시사한 만큼 온기가 퍼지기 쉽지 않을 것이라는 전망도 나온다.
1일 금융권에 따르면 KB국민은행은 2일부터 주택담보대출과 신용·전세자금대출 관련 타행대환대출을 재개한다. 국민은행은 지난해 11월 말부터 이들 상품에 대한 대환대출을 중단한 상태였다. 오는 11일과 22일에는 마찬가지로 막아 뒀던 스타신용대출 등 일부 신용대출 상품과 모기지신용보험(MCI) 상품 가입도 재개한다. 국민은행은 지난해 막판 총량 관리 목표 준수에 애를 먹으면서 대출 문턱을 대폭 높였다.
다른 시중은행도 상황은 엇비슷하다. 신한은행은 지난해 8월부터 막아온 대출모집인을 통한 주담대·전세자금대출과 MCI 가입 접수를 2일부터 다시 받는다. 하나은행도 같은 날부터 생활안정자금 용도 주담대를 재개하기로 했다. 전세자금대출 비대면 접수도 전산 개발이 완료되는 대로 되돌릴 방침이다. 우리은행은 지난해 10월 영업점별로 설정한 주담대·전세자금대출 판매한도 10억원을 2일 자로 해제한다.
이는 해가 넘어가면 은행들의 가계대출 증가율 관리 목표가 갱신돼 다시 대출을 내줄 여력이 생기기 때문이다. 은행들은 통상 연초에 공격적으로 대출 영업을 펼친 뒤 가계대출 규모가 목표치에 근접하면 ‘페이스 관리’에 나서왔다.
하지만 금융 당국은 연초 낮아지는 대출 문턱이 결국은 연말 ‘절벽’을 초래한다고 보고 올해는 초반부터 관리에 나서는 분위기다. 금융권에 따르면 금융위원회는 이달 중순 가계부채 점검회의를 열고 은행들에 공격적 대출 영업 재개를 자제해달라는 방침을 전달할 방침이다.
은행권의 연간 대출 총량 목표치도 지난해 못지않게 긴축적으로 설정될 가능성이 높다. 은행들은 통상 명목 국내총생산(GDP) 증가율 이내에서 가계부채 증가율 관리 목표를 설정해 당국에 제출한다. 올해는 당국의 규제 기조에 부응해 한국은행이 전망하는 명목성장률(3.9%)의 절반 수준인 2% 안팎의 목표를 세울 것으로 전해졌다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
