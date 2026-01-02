말 탈 쓴 춘식이·말발굽 소시지… 유통가 마케팅 주인공은 ‘붉은 말’
스타벅스는 ‘포니’ 굿즈 콘셉트
백화점도 말 패키지 기프트 세트
‘붉은 말’이 마케팅 주인공 자리를 차지하고 있다. 2026년 붉은 말의 해를 맞아 말의 역동적인 이미지가 유통가에서 힘을 얻고 있다. 말 일러스트를 적용한 간편식, 말발굽 모양의 소시지, 당근을 재료로 한 간편식, 조랑말 키링 등 ‘붉은색’과 ‘말’을 입은 상품들이 쏟아진다.
붉은 말의 활약은 편의점에서 쉽게 확인할 수 있다. 1일 유통업계에 따르면 GS25는 말 일러스트를 적용한 ‘춘식이 컬래버레이션 간편식’ 7종을 출시한다. 2030세대에 인기가 높은 춘식이 캐릭터가 말의 탈을 쓴 모습으로 표현된 포장으로 눈길을 끈다. 간편식 안에는 춘식이 랜덤씰 40종 중 1종이 동봉돼 있다. 한정판 와인도 내놨다. 붉은 말 수묵화 일러스트를 와인병 라벨과 원통 패키지에 적용했다.
CU는 당근을 주재료로 한 간편식 시리즈를 선보인다. 당근계란밥 위에 말발굽 모양의 킬바사 소시지를 올린 ‘붉은 말 킬바사 정식’은 재밌는 아이디어로 눈길을 끌고 있다. 콘셉트와 스토리가 있는 상품을 선호하는 트렌드에 맞춰 내놓은 색다른 상품이다. 김배근 BGF리테일 간편식품팀장은 “새해를 맞아 상징성과 재미를 함께 담아 색다른 경험을 전하고자 했다”고 말했다.
스타벅스도 신년 굿즈 콘셉트로 붉은 말을 골랐다. 온라인쇼핑몰 29CM에 단독으로 첫 출시한 한정판 굿즈는 스코틀랜드 북부가 원산지인 셰틀랜드 포니(조랑말)를 주제로 구성됐다. 텀블러, 머그, 장식용품, 키링 등에 셰틀랜드 포니를 적용했다.
연세유업은 붉은색 일러스트를 담은 딸기 디저트를 내놨다. 포장에서 붉은 말의 해를 직관적으로 표현해 신년 분위기를 물씬 낸다. 연세유업 관계자는 “붉은 말의 해가 상징하는 에너지와 긍정적인 기운을 표현하고자 했다”고 말했다.
백화점에서도 붉은 말 마케팅이 펼쳐진다. 롯데백화점은 신년 정기 세일에서 아모레퍼시픽 ‘설화수’와 협업한 붉은 말의 해 기획 기프트 세트를 단독으로 선보인다. 붉은 말 패키지를 적용해 신년 선물로 활용될 것으로 보인다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사