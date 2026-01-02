민주, 강선우 전격 제명… 김병기 징계 심판 요청

與, 늦은 밤 긴급 최고위 열고 의결

“姜 탈당했으나 제명… 金도 신속 조치”

공천헌금 의혹 불거진 지 사흘 만에

더불어민주당 김병기(오른쪽) 전 원내대표와 강선우 의원이 지난달 24일 국회에서 열린 본회의를 마치고 이동하고 있다. 뉴시스

더불어민주당이 1억원 공천헌금 수수 의혹에 휩싸인 강선우 의원을 1일 전격 제명했다. 강 의원이 앞서 탈당계를 냈지만 민주당 지도부는 늦은 밤 긴급 최고위원회의를 열어 강 의원을 제명하기로 했다. 강 의원 공천헌금 수수 묵인 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 전 원내대표에 대해서는 중앙당 윤리심판원에 징계 심판 결정을 요청했다. 김 전 원내대표의 원내대표직 사퇴에 이어 강 의원 제명까지 공천헌금 파동이 새해 민주당을 강타하고 있다.



박수현 수석대변인은 국회에서 열린 긴급 최고위를 마친 뒤 기자들과 만나 “강 의원에 대해서는 탈당했으나 제명하고, 김 전 원내대표에 대해서는 금일 최고위에 보고된 윤리감찰단 조사 결과를 토대로 중앙당 윤리심판원에 신속한 징계 심판 결정 요청을 의결했다”고 밝혔다.



강 의원 제명 결정은 공천헌금 수수 의혹이 불거진 지 불과 사흘 만에 전격적으로 이뤄졌다. 강 의원은 앞서 2022년 지방선거 공천 과정에서 김경 당시 서울시의원 후보로부터 1억원을 전달받았다는 의혹을 받는다. 강 의원이 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 대책을 상의하는 녹취가 지난 29일 공개됐다. 정청래 대표는 해당 의혹이 불거진 다음 날인 지난 30일 당 윤리감찰단에 진상 조사를 지시했었다. 윤리감찰단은 이날 최고위에 조사 결과를 보고했다. 김 전 원내대표와 강 의원에게 중징계를 내릴 정도의 비위 사실이 확인된 게 아니냐는 관측이 나온다. 박 수석대변인은 “경찰 수사도 진행되고 있어 윤리감찰단 조사 결과는 공개할 수 없다”고 말했다.



강 의원은 “공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다”고 줄곧 부인해 왔다. 하지만 이날 페이스북에 “이미 당과 당원 여러분께 너무나도 많은 부담을 드렸고, 더 이상은 드릴 수 없다”며 당의 제명 결정에 앞서 탈당을 선언했다. 박 수석대변인은 “강 의원은 금일 온라인 탈당계가 접수돼 탈당 처리됐다. 따라서 최고위에선 제명을 의결할 순 없다”며 “윤리심판원에서 제명에 준하는 징계 사유가 있다는 사실을 확인하는 결정을 하는 것”이라고 부연했다.



김 전 원내대표는 호텔숙박권 수수, 배우자의 동작구의회 업무추진비 사적 유용 등 자신과 가족을 둘러싼 각종 비위·특혜 의혹과 함께 강 의원의 공천헌금 수수를 묵인했다는 의혹도 같이 받고 있다. 여기에 2023년 12월 전 동작구의원 2명이 ‘김 전 원내대표의 부인이 2020년 초 공천 뒷돈 3000만원을 받았다가 3~5개월 뒤 돌려줬다’며 이재명 당시 당대표에게 제출한 탄원서도 다시 수면위로 떠올랐다. 박 수석대변인은 김 전 원내대표에 대한 조사 범위에 대해 “당연히 의혹이 있는 모든 분야를 포함한다”며 “윤리심판원이 심판 결정뿐 아니라 조사를 함께 할 수 있기 때문에 윤리심판원에서 본인이 소명하거나 해명하는 식으로 조사가 진행될 수 있다”고 설명했다.



김혜원 송경모 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 1억원 공천헌금 수수 의혹에 휩싸인 강선우 의원을 1일 전격 제명했다. 강 의원이 앞서 탈당계를 냈지만 민주당 지도부는 늦은 밤 긴급 최고위원회의를 열어 강 의원을 제명하기로 했다. 강 의원 공천헌금 수수 묵인 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 전 원내대표에 대해서는 중앙당 윤리심판원에 징계 심판 결정을 요청했다. 김 전 원내대표의 원내대표직 사퇴에 이어 강 의원 제명까지 공천헌금 파동이 새해 민주당을 강타하고 있다.박수현 수석대변인은 국회에서 열린 긴급 최고위를 마친 뒤 기자들과 만나 “강 의원에 대해서는 탈당했으나 제명하고, 김 전 원내대표에 대해서는 금일 최고위에 보고된 윤리감찰단 조사 결과를 토대로 중앙당 윤리심판원에 신속한 징계 심판 결정 요청을 의결했다”고 밝혔다.강 의원 제명 결정은 공천헌금 수수 의혹이 불거진 지 불과 사흘 만에 전격적으로 이뤄졌다. 강 의원은 앞서 2022년 지방선거 공천 과정에서 김경 당시 서울시의원 후보로부터 1억원을 전달받았다는 의혹을 받는다. 강 의원이 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 대책을 상의하는 녹취가 지난 29일 공개됐다. 정청래 대표는 해당 의혹이 불거진 다음 날인 지난 30일 당 윤리감찰단에 진상 조사를 지시했었다. 윤리감찰단은 이날 최고위에 조사 결과를 보고했다. 김 전 원내대표와 강 의원에게 중징계를 내릴 정도의 비위 사실이 확인된 게 아니냐는 관측이 나온다. 박 수석대변인은 “경찰 수사도 진행되고 있어 윤리감찰단 조사 결과는 공개할 수 없다”고 말했다.강 의원은 “공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다”고 줄곧 부인해 왔다. 하지만 이날 페이스북에 “이미 당과 당원 여러분께 너무나도 많은 부담을 드렸고, 더 이상은 드릴 수 없다”며 당의 제명 결정에 앞서 탈당을 선언했다. 박 수석대변인은 “강 의원은 금일 온라인 탈당계가 접수돼 탈당 처리됐다. 따라서 최고위에선 제명을 의결할 순 없다”며 “윤리심판원에서 제명에 준하는 징계 사유가 있다는 사실을 확인하는 결정을 하는 것”이라고 부연했다.김 전 원내대표는 호텔숙박권 수수, 배우자의 동작구의회 업무추진비 사적 유용 등 자신과 가족을 둘러싼 각종 비위·특혜 의혹과 함께 강 의원의 공천헌금 수수를 묵인했다는 의혹도 같이 받고 있다. 여기에 2023년 12월 전 동작구의원 2명이 ‘김 전 원내대표의 부인이 2020년 초 공천 뒷돈 3000만원을 받았다가 3~5개월 뒤 돌려줬다’며 이재명 당시 당대표에게 제출한 탄원서도 다시 수면위로 떠올랐다. 박 수석대변인은 김 전 원내대표에 대한 조사 범위에 대해 “당연히 의혹이 있는 모든 분야를 포함한다”며 “윤리심판원이 심판 결정뿐 아니라 조사를 함께 할 수 있기 때문에 윤리심판원에서 본인이 소명하거나 해명하는 식으로 조사가 진행될 수 있다”고 설명했다.김혜원 송경모 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지