서울 아파트값, 작년 8.7% ‘급등’… 19년 만의 최고치
공급부족 우려·금리인하 기대
유동성 증가 등 여러 요인 작용
수도권 전셋값은 상승 폭 줄어
지난해 서울 아파트 매맷값 상승률이 19년 만에 최고치이자 역대 2번째로 높은 수치를 기록했다. 연초부터 서울시의 잠·삼·대·청(잠실·삼성·대치·청담) 토지거래허가구역 해제와 확대 재지정을 비롯해 공급부족 우려, 금리인하 기대, 유동성 확대, 새 정부 출범 후 규제 우려에 따른 패닉바잉, 구조적 지방소멸 등 각종 요인이 복합적으로 맞물린 결과다. 반면 대란 우려와 달리 전세시장은 크게 요동치지 않았다.
1일 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률(12월 29일 기준)은 8.71%였다. 2006년(23.46%) 이후 19년 만에 가장 높은 상승률이다. 전년 동기(4.50%)보다도 4% 포인트 오름폭을 키웠다. 서울 25개 구 중 11곳이 두 자릿수 누적 상승률을 기록했다. 송파가 20.92%로 가장 높았다. 성동(19.12%), 마포(14.26%), 서초(14.11%), 강남(13.59%), 용산(13.21%), 양천(13.14%) 강동(12.63%), 광진(12.23%) 등이 뒤를 이었다. 다만 중랑(2.85→0.79%), 강북(1.47→0.99%), 금천(1.58→1.23%) 등 일부 외곽지역은 전년 동기보다 상승 폭이 줄면서 서울 내에서도 격차가 벌어졌다.
경기(0.56→1.37%)에선 과천이 누적 상승률 20.46%로 가장 높았고, 성남 분당(19.10%)이 뒤를 이었다. 인천은 누적 상승률이 수도권에서 유일하게 하락 전환(1.36→-0.56%)했다. 지방은 누적 하락 폭을 축소(-1.76→-1.13%)하는 데 그쳤다.
서울과 수도권 아파트 전셋값은 상승 폭이 오히려 줄었다. 이재명정부의 부동산 대책이 전세대란을 일으킬 것이라는 의견이 많았으나 확인된 수치는 우려와 달랐다. 서울은 지난해(12월 29일 기준) 전셋값 누적 상승률이 3.68%로 전년 동기(5.16%)보다 축소됐다. 2020년(5.58%)과 2021년(6.48%)보다도 낮은 편이다. 경기(3.79→1.97%)와 인천(3.79→0.35%)도 상승 폭이 크게 줄었다. 지방 전셋값 상승률은 2024년 0.56%에서 2025년(12월 29일 기준) 누적 0.41%로 상승 전환했다.
박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “전세대란 우려가 있었지만 뚜껑을 열어보니 크게 요동치지 않았다”며 “일부 전세수요가 매매시장으로 이동한 영향이 있고, 경기침체로 목돈이 들어가는 전세를 구할 구매력이 늘지 않았기 때문으로 보인다”라고 말했다. 일부 사례가 과대표된 측면도 있다. 서울은 송파(2.24→8.99%)와 강동(0.62→8.26%)에서 대규모 신축 단지 등 영향으로 전셋값이 급등했지만, 나머지 23개 구는 전년보다 상승 폭이 축소됐다.
다만 서울에서 아파트 월세 상승률은 역대 가장 높은 수준으로 뛰었다. 서울의 지난해 1~11월 월세 누적상승률은 3.29%로 2015년 통계 작성 이래 가장 높다. 지난해 두 차례 금리인하로 집주인들이 전세보다 월세를 선호한 영향으로 풀이된다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
