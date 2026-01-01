與핵심·범여권·친문 레프트튜브 ‘삼분화’

한국 유튜브 정치는 유난히 레프트튜브(LeftTube·진보 유튜버)의 응집 현상이 강하다. 특히 과거 민주노동당 같은 강성 진보가 아닌 더불어민주당 중심으로 생태계가 재편돼 있다. 하지만 이들도 한 몸처럼 움직이는 것은 아니었다.
국민일보는 인공지능(AI) 유튜브 분석 자동화 플랫폼 ‘블링’을 통해 여권 주요 유튜브 채널의 댓글 작성자 중복도(이하 중복도)를 비교·분석했다. 댓글 작성은 단순 시청 대비 고관여 행위이자 이용자 간 상호작용의 매개이며 원 영상의 조회수에도 영향을 주는 요인이기 때문이다.
두 개의 비교 대상 채널 각각에 달린 댓글을 수집한 다음 양쪽 모두에 댓글을 남긴 작성자의 비율을 계산했다(JACCARD 유사도). 지난해 12월 29일 기준 직전 1년간 여권 주요 정치인 및 대형 정치 유튜브 등 25개 채널 영상에 달린 댓글을 대상으로 일일 한도 내에서 영상당 100~1000개 사이를 무작위 수집했다. 총 84만7461건, 작성 계정은 37만2711개다.
분석 결과 민주당의 유튜브 생태계는 크게 세 구역으로 나뉘었다. 정치 고관여 지지층은 명(이재명)·청(정청래) 등 주요 정치인과 당 공식 계정으로 구성된 현 여권 ‘코어 그룹’을 순회했다. 범여권 성향 이용자는 ‘매불쇼’ ‘겸손은힘들다 뉴스공장’(이하 뉴스공장) 등 친여 성향 미디어허브 채널에 머무르며 여론화에 더 관심을 기울였다. 진보 진영의 조직화된 첫 팬덤 그룹을 이끌었던 친문(친문재인)은 고립됐다.
코어 명·청, 고립된 친문
민주당 공식 계정 ‘델리민주’와 가장 밀접하게 연결된 분석 대상은 이재명 대통령 채널이었다. 둘은 9.6%의 중복도를 보였다. 25개 채널 간 중복도 평균값(3.2%)의 3배에 달한다. 2위는 대표적 친명(친이재명)계 인사인 박찬대 의원(9.1%)이 차지했다. 정청래 대표 채널은 8.6%로 4위에 자리했다. 평균에 비해선 월등하지만 이 대통령·박 의원과 델리민주 사이의 중복도에는 미치지 못했다.
이들 계정은 김병주·서영교·박선원 등 의원 채널과 상호 간에 강하게 연결돼 여권 코어 그룹을 형성했다.
특히 김병주·박선원 의원 채널은 서로 11.8%의 중복도를 보였는데, 이는 이번 분석을 통틀어 가장 높은 수치다. SNS 활동이 활발한 전현직 지도부, 비상계엄 이슈에 적극 관여해 온 인사를 중심으로 고관여 지지층이 단일 네트워크를 형성한 것으로 해석된다.
반면 친문 성향 채널 시청자층은 코어 그룹과 동떨어진 양상이었다. 최근 새로 단장한 ‘평산책방’ 채널이 그랬다. 2023년 4월 개설된 해당 채널은 지난해 11월부터 문재인 전 대통령이 영상 전면에 등장하며 이목을 끌었다. 제작은 뉴스공장 측(겸손방송국)이 맡았고, 대담 진행자로는 탁현민 전 청와대 의전비서관이 나섰다.
구독자 수 자체는 11월 초 2만1000명에서 두 달 만에 4만5000명 수준까지 불어났지만 댓글 네트워크에서 평산책방은 가장 외따로 있는 채널 중 하나였다. 타 분석 대상 채널과의 평균 중복도가 1.5%에 불과해 25개 채널 중 21위에 그쳤다. 표본의 규모가 지나치게 작아 생겨난 착시로 보기도 어렵다. 구독자 수는 적지만 이번 분석에 쓰인 평산책방 채널 댓글 작성자 수는 1만3031명으로 25개 채널 중 9위였다. 친문계 지지자가 유튜브 여론 지형에서 사실상 고립됐다는 방증이다.
더욱이 실제 고립 정도는 드러난 수치 이상일 가능성도 있다. 최근 업로드된 평산책방 영상에 달린 댓글 상당수가 친명계로 추정되는 이용자의 비방성 내용이기 때문이다. 디시인사이드 ‘이재명은 합니다 갤러리’ 등 친명 커뮤니티에는 평산책방에 새 영상이 게시될 때마다 URL 주소와 악성 댓글 캡처본 등이 공유됐다.
미디어허브의 독자 영역
매불쇼·뉴스공장은 개별 여권 인사 채널과 분리돼 당 외곽 허브 네트워크를 구축했다. 두 채널 간 중복도는 10.6%로 최상위권 수준을 기록한 반면 델리민주나 주요 여권 인사와의 연결 정도는 현저히 느슨하게 나타났다. 매불쇼와 여당 의원 간 중복도는 최고 6.22%(정청래), 뉴스공장과 여당 의원 간 중복도는 최고 5.71%(박선원)에 그쳤다. 민주당 적극 지지자 위주의 코어 그룹에 비해 외곽 허브 채널 시청자층에는 상대적 저관여층, 민주당 이외 범여권 정당 지지자 등이 혼재하기 때문으로 풀이된다. 두 채널이 서로를 제외하고 가장 높은 중복도를 기록한 대상은 이 대통령 채널이었다. 이 대통령 채널은 매불쇼와 8.0%, 뉴스공장과 6.5%의 중복도를 보였다.
여론을 주도하는 미디어허브는 각 당의 경선에서 위력을 발휘했다. 22대 총선을 40일여 앞둔 2024년 2월 27일, 당시 민주당 총선상황실장이었던 김민석 국무총리가 뉴스공장 스튜디오를 찾았다. 3월 7일에도, 같은 달 20일에도 나왔다. 총선 당일(4월 10일)을 전후해서는 나흘 연속 출연(전화 연결 포함)했다. 그해 2월부터 8월 14일까지 6개월 남짓한 기간 그는 총 18번 뉴스공장에 출연했다.
2024년 8월 18일 열린 민주당 전당대회에 출마한 최고위원 후보들의 직전 6개월간 뉴스공장 출연 횟수를 집계해보니 가장 많이 출연한 것은 김 총리였다. 한 달에 세 번꼴로 뉴스공장에 얼굴·목소리로 출연한 그는 권리당원·대의원 투표 결과와 일반 여론조사를 합산한 결과 최종 득표율 18.23%로 수석최고위원에 올랐다.
김 총리 다음으로 자주 출연한 것은 전현희(11회) 이언주(10회) 김병주·한준호(이상 8회) 의원이었다. 이들은 모두 최고위원에 당선돼 지도부에 입성했다. 민형배(6회) 강선우(4회) 의원과 정봉주(3회) 전 의원은 고배를 마셨다.
‘뉴스공장 필승’ 공식은 그로부터 1년 뒤 다시 증명됐다. 당대표 경선에서 시종일관 앞선 끝에 낙승한 정청래 의원은 지난해 2월부터 8월 1일까지 총 12번 뉴스공장에 출연했다. 같은 기간 박찬대 의원의 뉴스공장 출연은 2번뿐이었다. 그마저도 당대표 출마 선언 이후의 일이었다.
둘의 행보는 경선이 사실상 개시된 뒤인 6월 27일 김어준씨가 진행한 토크콘서트 ‘더 파워풀’을 두고도 갈렸다. 콘서트에 참석한 정 대표는 본인의 장점을 꼽아보라는 김씨 말에 “이 대통령과 정치의 방향과 속도가 일치한다”고 답했다. 박 의원은 이날 불참했다.
이 같은 상관관계는 여야를 가리지 않았다. 지난해 국민의힘 당대표 경선의 화두 중 하나였던 ‘자유우파 유튜브 연합 토론회’가 그 예다. 고성국tv를 중심으로 전한길 성창경 강용석 등 유튜버가 패널로 참여한 해당 토론회에 참가한 장동혁 김문수 두 후보는 최종 결선에 올랐고, 접전 끝에 승자가 가려졌다.
국민의힘 내에서는 장 대표가 무려 대선 후보를 상대로 거둔 신승의 원동력을 보수 유튜버 영향력에서 찾는 목소리가 크다. 그는 윤석열 전 대통령 파면 직후인 지난해 4월 10일 ‘전한길 뉴스’에 출연하는 등 강경 우파 기조에 맞춰 인지도를 쌓아왔다. 고성국tv 출연 빈도에서도 4회로 김 후보(2회)에 앞섰다. 장 대표 스스로도 수락연설에서 “새로운 미디어 환경이 끌어낸 승리”라고 평가했다.
최고위원 경선 역시 유사했다. 김민수 최고위원이 중량급 정치인인 양향자 최고위원보다 많은 15만4940표를 얻어내며 2위에 당선된 데는 보수 유튜브 출연 덕이 크다는 평가다. 김 최고위원은 출마 선언 전부터 최근까지 12차례 고성국tv에 출연했다.
여야 정치인의 시선은 올해 6월 지방선거를 앞두고 다시금 각 진영 대표 유튜브로 모이고 있다. 민주당에서는 서울시장 후보군인 박주민 의원과 정원오 성동구청장 등이 지난달 뉴스공장에 모습을 드러냈다. 야권에서는 박형준 부산시장과 이철우 경북지사 등이 고성국tv에 출연했다.
송경모 김판 이강민 기자
