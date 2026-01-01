[관가뒷담] 부모·자녀 안되고, 형제는 된다?… ‘전기차 전환 지원금’ 기준 논란
내연차 넘기고 전기차 사면 보조금
정부가 올해 신설한 ‘전기차 전환 지원금’ 대상을 놓고 논란이 일고 있다. 기후에너지환경부는 3년 이상 된 내연차를 다른 사람에게 증여·판매하고 전기차를 사면 최대 100만원을 지원한다고 1일 밝혔다. 다만 가족 간 거래는 ‘형식적 전환’이라는 이유로 보조금을 지급하지 않을 방침인데, 기후부가 설정한 가족 범위의 일관성이 떨어진다는 지적이다. 부모·자식, 배우자 간 거래는 보조금을 제한하지만, 형제나 사촌 간 거래에는 최대 100만원을 지급하기 때문이다.
기후부의 기준은 직계존·비속 간 거래인지 여부다. 내연차를 넘긴 대상이 부모·자식 등 직계존·비속인지 확인하는 절차는 기존 내연차 보유자의 가족관계증명서만 확인하면 된다. 하지만 형제의 경우에는 복잡한 행정절차가 추가될 수밖에 없다. 이 때문에 명의만 형제나 사촌에게 이전한 뒤 새 전기차를 사면서 100만원의 이득을 얻는 편법이 성행하는 것 아니냐는 우려가 나온다.
기후부는 전환 지원금 제도가 전기차를 늘리겠다는 목적이기 때문에 큰 문제는 없다는 입장이다. 그렇다면 부모·자식, 배우자 간 거래를 보조금 예외로 둔 규정의 설득력이 떨어질 수밖에 없다.
기후부는 또 사용한 지 얼마 안 된 내연차를 팔고 전기차를 사 보조금을 받는 식으로 악용하는 사례를 막기 위해 내연차 최소 사용 기간 3년이라는 조건을 달았다고 설명했다. 그러나 국내 자동차 평균 수명이 15년이 넘고 교체 주기도 길어지는 상황에 보조금을 통해 새 차를 사도록 유도하는 것이 바람직하냐는 시각도 있다.
서영태 기후부 녹색전환정책관은 “행정을 할 때 배보다 배꼽이 더 큰 경우가 있다”며 “직계존·비속 외 친족 여부를 확인하려면 소요되는 행정 비용이 너무 크다”고 말했다. 그러면서도 “국민 정서상 납득하기 어려운 비위의 여지가 있으면 제도 수정을 검토하겠다”고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
