실전형 AI 경연장 ‘CES 2026’… 원팀 코리아 출격
역대 최대 통합한국관 운영
38개 기관·470개 기업 집결
산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 오는 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2026’에 38개 기관, 470개 기업이 집결하는 역대 최대 규모의 통합한국관을 운영한다고 1일 밝혔다. 베네시안 엑스포 1·2층에 통합 부스를 차려 ‘원팀 코리아’로 수출 마케팅에 적극 나선다는 계획이다.
‘혁신가들의 등장’을 주제로 열리는 올해 CES에는 전 세계 150여개국에서 4500여개 기업이 참가한다. 한국에선 삼성·SK·현대차·LG 등 대기업과 중소·중견기업, 유망 스타트업 등 1000여곳이 나선다. 참가 기업의 절반가량이 통합한국관 전시에 동참하는 것이다. 전시 분야는 인공지능(AI)이 21%로 가장 많은 비중을 차지하고 디지털헬스(16%), 스마트시티·스마트홈(11%), 지속가능성·에너지(10%), 모빌리티(9%) 등 순이다.
미국소비자기술협회(CTA)가 지난해 11월 발표한 CES 혁신상 수상기업 284개사 중 약 60%에 해당하는 168개사가 한국 기업이었으며, 이중 중소기업이 137곳으로 80% 이상을 차지했다. 한국은 3년 연속 최다 수상 국가에 오르며 세계 무대에서 기술 경쟁력을 입증했다.
통합한국관 규모는 2024년 32개 기관·443개사, 지난해 36개 기관·445개사에 이어 올해 38개 기관·470개사로 계속 확대돼 왔다. 산업부는 현지 전문가 초청 세미나, 기술 시연회, K-이노베이션 피칭 챌린지 등을 개최한다. 글로벌 기업의 기술 수요에 맞춰 사전에 매칭된 국내 혁신기업 16곳은 인텔, 월마트 등 글로벌 기업을 상대로 투자 협력에 나선다.
