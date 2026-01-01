작년 수출 7097억달러 ‘최고’ 찍었지만 글로벌 보호무역에 올해 전망은 ‘흐릿’
반도체 쏠림도 불안정성 키워
한국 수출이 지난해 7000억 달러를 넘으며 역대 최고 기록을 세웠지만 올해 전망은 밝지만은 않다. 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 본격화와 멕시코 관세율 인상 등 글로벌 보호무역 기조가 확산하고 있어서다.
산업통상부는 1일 2025년 수출입동향을 발표하고 연간 수출이 전년보다 3.8% 늘어난 7097억 달러라고 밝혔다. 지난 29일 오후 7000억 달러 달성 이후 이틀간 약 100억 달러를 더 수출한 것이다. 수입은 6317억 달러로 0.02% 줄어 지난해 무역수지는 780억 달러 흑자를 기록했다. 2017년의 952억 달러 이후 최대 흑자다.
지난해 수출의 1등 공신은 반도체다. 인공지능(AI) 수요 확대에 전년보다 22.2% 급증한 1734억 달러어치를 수출했다. 2년 연속 역대 최고 기록이다. 반도체 수출 증가 폭(315억 달러)만으로 전체 수출 증가분(261억 달러)을 넘어섰다.
수출시장 다변화 전략도 주효했다. 아세안과 EU, 중남미·중동·독립국가연합(CIS) 비중이 늘며 9대 주요 수출시장 중 6곳에서 수출이 늘었다. 특히 두 번째로 큰 수출 품목인 자동차는 대미 물량이 줄었지만 EU와 CIS 등 다른 시장에서의 호조에 힘입어 전년보다 1.7% 늘어난 720억 달러로 최고치를 경신했다.
다만 최대 시장인 미국·중국으로의 수출액과 수출 비중은 모두 줄었다. 대미·대중 수출 비중이 함께 감소한 건 8년 만이다. 여기에 EU의 CBAM 시행과 캐나다·멕시코의 철강 관세도 예고돼 통상 환경을 둘러싼 불확실성은 한층 커지고 있다.
반도체 쏠림 심화도 향후 수출 변동 폭이 커지는 요인이 될 수 있다. 반도체 수출 비중은 2023년 15.6%에서 최근 시장 호황으로 지난해 24.4%까지 급등하며 사상 최고치를 기록했다. 이는 AI 반도체 공급망 핵심 파트너인 대만으로의 수출 급증세에서도 확인된다. 대만 수출은 지난해 472억 달러로 2년 새 배 이상 늘었다. 김정관 산업부 장관은 “올해 글로벌 통상 환경의 불확실성이 남아 있다. 모든 수출 역량을 집중하겠다”고 강조했다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
