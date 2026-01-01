시진핑 “대만 통일” 푸틴 “전쟁 승리”… ‘안보’ 강조 신년사
다카이치 “강한 일본 만들 것 다짐”
라이칭더 “中 야심 맞서 주권 수호”
세계 주요국 정상들이 신년사에서 안보 현안을 언급하며 지정학적 위기 상황을 부각시켰다.
다카이치 사나에 일본 총리는 1일 ‘연두 소감’에서 “올해는 쇼와(히로히토 일왕 시대의 연호) 원년(1926년)으로부터 100년을 맞이하는 해”라며 “쇼와 시대의 일본은 전쟁과 종전, 고도성장 같은 변혁을 겪었다. 지금의 일본과 세계도 큰 변화를 맞이하고 있다”고 말했다.
이어 ‘역사 속에 미래의 비밀이 있다’는 메이지 시대 사상가 오카쿠라 덴신의 말을 소개한 뒤 “선인들의 지혜에서 배우려 한다. 강하고 풍요로운 일본 열도를 만들어 국가 전체에 희망을 주는 것을 새해의 다짐으로 삼겠다”고 밝혔다.
제국주의 팽창기부터 태평양전쟁 패전, 이후 고도성장기를 모두 겪은 쇼와 시대와 그전에 근대화를 이룬 메이지 시대를 언급한 다카이치 총리의 신년사는 자신의 구호인 ‘강한 일본’을 이루겠다는 선언으로 해석된다.
시진핑 중국 국가주석은 지난 31일 관영 중국중앙TV(CCTV)에 방송된 신년사에서 미국의 첨단 기술 견제에도 인공지능(AI) 반도체 칩 자주화를 이룬 성과를 강조하면서 “우리는 세계를 포용했다”는 말로 미국 도널드 트럼프 행정부의 ‘미국 우선주의’를 우회적으로 비판했다.
특히 대만과의 통일 의지를 거듭 천명했다. 시 주석은 “대만해협 양안의 중국인은 피로 이어진 가족이다. 조국 통일은 시대의 흐름이며 막을 수 없다”며 “강력한 중국공산당만이 나라를 강하게 만들 수 있다”고 강조했다.
반면 라이칭더 대만 총통은 신년 담화에서 “중국이 확장 야심을 높여가는 상황에서 대만 국민이 스스로 방어할 의지를 가졌는지 국제사회가 주목하고 있다”며 “총통으로서 내 자세는 주권을 확고히 수호하고 민주 방위 체제를 전면적으로 구축하는 것”이라고 말했다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 신년사에서 우크라이나 전쟁을 뜻하는 ‘특별군사작전’을 언급하며 승리를 자신했다.
그는 “우리의 영웅들, 즉 특별군사작전 참가자들을 응원한다”며 “우리의 승리를 믿는다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사