정청래 “불광불급” 장동혁 “민유방본”… 미묘하게 다른 지선 각오
정 “반드시 승리의 역사로 기록”
장 “국민 생각하면 승리 따라와”
여야 대표는 신년 인사회에서 각자 6월 전국지방선거 승리를 다짐했다. 정청래 더불어민주당 대표는 ‘불광불급(不狂不及)’을, 장동혁 국민의힘 대표는 ‘민유방본 정재양민(民惟邦本 政在養民)’을 인용했다. 각각 ‘미치지 않으면 도달하지 못한다’와 ‘백성은 나라의 근본이고, 정치는 백성을 잘 보살피는 데 있다’는 뜻으로, 여야 대표의 지선 승리 각오를 대변하는 셈이다.
정 대표는 1일 서울 여의도 민주당사에서 열린 신년 인사회에서 “올 한해 국민 여러분 발 뻗고 잘 수 있게 2차 종합특검, 통일교·신천지 특검 등 국민이 바라는 정의롭고 민주적인 국가의 꿈을 이루기 위해서 함께 뛰자”며 “Do your best(최선을 다하자)”라는 영어 구호를 외쳤다. 이어 “어제 사무실에 혼자 앉아 신년사를 쓰면서 ‘불광불급’이라는 말을 가슴속에 새겼다”며 “올 한해 최선을 다해 당원·국민과 함께 신발 끈을 조여 매고 열심히 뛸 각오를 다졌다”고 말했다.
정 대표는 또 “2026년 새로 쓸 올 한해의 역사를 국민·당원과 함께 반드시 승리의 역사로 기록될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다. 오후에는 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 “2026년에는 노무현의 꿈, 이재명정부 성공의 꿈, 지방선거 승리의 꿈을 이어가겠다”고 말했다.
장 대표는 1일 오전 여의도 국민의힘 당사에서 열린 신년 인사회에서 “2026년에는 더 낮은 자세로 국민을 섬기는 정당이 되겠다”고 밝혔다. 장 대표는 신년 인사회에 앞서 국립 서울 현충원을 방문해 방명록에 적은 ‘민유방본 정재양민’을 언급하며 “많은 분이 당의 변화를 주문하지만 변화의 핵심은 국민의 삶을 돌보는 정치의 기본으로 돌아가는 것이다. 선거 승리만을 생각하면 지선에서 패하게 될 것이지만 국민을 생각하면 승리는 따라올 것”이라고 강조했다.
이 자리에 참석한 지도부 등 중앙당 핵심 인사들은 인사말 후 ‘2026년 지방선거 승리’ 문구가 적힌 흰 떡케이크를 함께 자르며 지선 승리를 다짐했다.
