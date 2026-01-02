최태원도 박정원도, 신년 키워드는 ‘AI’
SK그룹 신년사 “승풍파랑의 도전”
두산그룹 “피지컬AI 선도… AX 가속”
국내 주요 기업 총수들이 제시한 새해의 키워드는 역시 ‘인공지능(AI)’이었다. AI를 중심으로 산업 판도가 재편되는 격동의 시기를 맞아 그동안 축적한 기술력에 AI를 더하는 과감한 도전에 나설 것을 주문했다.
최태원(사진) SK그룹 회장은 1일 신년사에서 “메모리, 정보통신기술(ICT), 에너지솔루션, 배터리와 이를 잇는 서비스에 이르기까지 SK가 수십 년간 묵묵히 걸어온 길은 결국 오늘의 AI 시대를 준비해온 여정이었다”고 말했다.
최 회장은 “그간 축적해온 자산과 가치를 바탕으로 새로움을 만드는 법고창신(法古創新)의 마음가짐으로 다가오는 파도를 헤쳐 나가는 승풍파랑(乘風破浪)의 도전에 나서자”고 강조했다. 그러면서 “AI 시대는 이제 막이 오른 단계일 뿐이며 앞으로의 시장은 지금과는 비교할 수 없을 만큼 거대하고 기회도 무한할 것”이라며 “AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐나가자”고 독려했다.
박정원 두산그룹 회장도 전사적 역량을 결집해 AI 전환(AX)을 가속하자고 강조했다. 박 회장은 “두산은 발전 기자재, 건설기계, 로봇 등 분야에서 세계적 수준의 제조 역량과 하드웨어 데이터를 보유해 피지컬AI 시대를 선도할 수 있는 강점이 있다”며 “빠른 AX 추진을 통해 기존 제품의 지능화는 물론 새로운 비즈니스 모델과 포트폴리오 확장을 도모하자”고 말했다.
그는 “불확실성 속에서도 시대를 관통하는 확실한 성공 방정식은 준비된 자에게 기회가 온다는 사실”이라며 “두산이 쌓은 130년 역사의 저력 위에 스타트업과 같은 도전 정신을 더해 새로운 시대의 성공 스토리를 만들자”고 당부했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
