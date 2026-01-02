“생산적 금융 성과 내는 한해로” 입모은 금융위·금감원장

부동산서 첨단산업으로 자금 이동

“경제 대도약 선도하는 금융 대전환”



이억원(왼쪽 사진) 금융위원장은 1일 신년사를 통해 “2026년은 국가 대도약과 모두의 성장 원년이 돼야 한다”며 “올해는 미래를 여는 생산적 금융의 성과를 본격적으로 만들겠다”고 밝혔다. 생산적 금융은 부동산 대출 등 비생산적인 곳에 쏠린 자금을 첨단산업 등 실물경제에 흘러가도록 유도하겠다는 구상이다.



이 위원장은 “대한민국 경제 대도약을 선도하는 금융 대전환을 속도감 있게 추진하겠다”며 “국민성장펀드를 통해 한국경제의 미래를 열어갈 첨단산업에 과감하게 투자하겠다”고 말했다.



그는 또 “금융소외계층의 고금리 부담을 완화하기 위해 정책서민금융 상품을 개편하고, 금융회사 기여를 제도화하겠다”고 밝혔다. 이어 “증시에서 불공정 거래 시 원스트라이크 아웃과 주주 보호 원칙을 착근하고 코스닥 시장 신뢰와 혁신을 제고하겠다”며 자본시장 활성화도 지속하겠다고 밝혔다.



이찬진(오른쪽) 금융감독원장도 이날 신년사에서 “은행권의 여유자금을 생산적 부문으로 유도하기 위해 자본규제 체계를 합리화해 산업 전반의 경쟁력 제고에 기여하겠다”고 말했다.



다만 금융소비자 보호가 수반돼야 한다고 강조했다. 이 원장은 “금융소비자가 자신의 권리를 온전히 보호받지 못한다면 금융에 대한 사회적 신뢰가 훼손돼 생산적 금융의 결실이 반감될 것”이라고 말했다.



이에 디지털 전환이 가속화되면서 발생하는 감독 사각지대도 없앨 계획이다. 이 원장은 “대형 유통플랫폼의 경우 유관기관과 협력해 금융기관에 준하는 감독체계를 포함한 제도개선 방안을 마련하겠다”고 말했다. 이는 최근 쿠팡의 대규모 회원 정보 유출 사태를 겨냥한 것으로 보인다. 유통플랫폼의 영역이 결제 등 금융으로 확장되면서 감독 범위를 확장하겠다는 뜻으로 풀이된다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



