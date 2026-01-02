‘글로벌 톱10’ 내걸고 HD건설기계 공식 출범
국내 1·2위 업체 결합해 덩치 키워
정기선 “그룹 내 또 다른 넘버원 될 것”
HD현대건설기계와 HD현대인프라코어를 통합한 HD건설기계가 1일 정식 출범했다. HD현대는 국내 건설기계 1, 2위 업체를 결합해 덩치를 키우고, 양사의 인프라를 활용해 적극적인 세계 시장 공략에 나선다는 계획이다. HD건설기계는 주력인 건설 장비 사업을 중심으로 전 사업 영역에서의 성장을 지속해 2030년 매출 14조8000억원 달성, 글로벌 ‘톱10’ 진입을 목표로 잡았다. 합병 전 순위는 HD현대인프라코어가 21위, HD현대건설기계가 25위였다.
HD건설기계는 새해 첫날 울산 동구 HD건설기계 울산 캠퍼스에서 출범식을 열었다. 정기선 HD현대 회장을 비롯해 부회장단 그룹 주요 경영진과 임직원 200여명이 참석했다. 앞서 HD현대는 지난 7월 양사 합병 계획을 발표했고, 9월 각 사 주주총회의 합병 승인 절차를 거쳤다.
HD건설기계는 울산 인천 군산 등 국내와 인도 중국 브라질 노르웨이 등 해외 생산거점을 갖춘 연 매출 8조원 규모의 기업으로 재탄생했다. 통합 법인의 초대 사장은 문재영 사장이 맡는다.
HD건설기계는 우선 기존에 이원화돼 있던 영업망과 생산 체계를 통합해 사업 효율성을 높이고, 전동화·스마트 장비 등 미래 기술 기반의 연구개발 투자를 확대한다는 방침이다. 또 수익성이 높은 엔진 사업과 부품 유지보수(AM) 사업도 육성한다.
기존 자사의 건설장비 브랜드인 ‘HYUNDAI(현대)’와 ‘DEVELON(디벨론)’은 듀얼 브랜드 체제를 유지한다. 건설기계 시장은 브랜드 충성도가 높다는 점을 고려한 판단이다. 듀얼 브랜드의 효율을 극대화할 수 있도록 브랜드별 주력 제품을 중심으로 중복 모델은 줄이고, 구매·물류 등 공통 비용 영역에서 규모의 경제를 활용해 원가 경쟁력을 높일 계획이다.
HD건설기계는 올 상반기 세계 최대 시장인 북미 지역에 차세대 신모델을 출시한다. 해당 모델은 전자제어유압시스템 등 첨단 기술이 탑재된 스마트 굴착기다. 작업자가 접근하면 경보음이 울리는 스마트 세이프티, 작업물의 깊이와 기울기 등 가이드를 제공하는 스마트 어시스트 등이 탑재돼 있다. 지난해 4월 서울모빌리티쇼에서 23t급, 38t급 모델이 공개됐으며, 국내와 유럽에서 판매 중이다.
정 회장은 출범식에서 “최고를 향한 HD건설기계의 열정이 차세대 신모델과 신흥시장 개척으로 옮겨지기를 응원한다”며 “생산과 품질, 영업에 이르기까지 전 영역의 재정비로 조선에 이어 그룹의 또 다른 ‘글로벌 넘버원’이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
허경구 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사