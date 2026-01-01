美 빈자리 파고드는 中… 글로벌 사우스에 구애
‘책임 있는 대국’ 자처 반서방 결집
SCO 회원국에 무상원조 등 약속
트럼프 탈퇴 선언 WHO 지원 늘려
미국이 도널드 트럼프 행정부의 ‘미국 우선주의’에 따라 국제 무대에서 발을 빼는 가운데 중국이 ‘책임 있는 대국’을 자처하며 빈자리를 파고들고 있다. 특히 ‘글로벌 사우스’(주로 남반부에 위치한 신흥국·개발도상국)를 집중 공략하면서 반서방 세력 결집에 나섰다.
중국 톈진에서 지난해 8월 말 개막한 상하이협력기구(SCO) 정상회의는 글로벌 사우스 국가들에 대한 중국의 구애 현장이었다. 중국은 대부분 글로벌 사우스에 속하는 SCO 회원국들에 20억 위안(약 4148억원)의 무상 원조와 함께 태양광·풍력 프로젝트 추진, 인공지능(AI) 협력, 중국 위성항법 시스템 공유, 국제 달 연구기지 참여 기회 등을 약속했다.
시진핑 국가주석은 당시 환영 만찬 연설에서 “세계가 100년에 한 번 올 법한 변혁기를 맞이해 불안정하고 불확실하며 예측 불가능한 요소들이 뚜렷하게 증가하고 있다”며 “SCO가 글로벌 사우스의 힘을 결집해 인류 문명 발전에 더 크게 기여할 것”이라고 강조했다. SCO 정상회의 확대회의에선 “유엔을 핵심으로 하는 국제 시스템과 세계무역기구(WTO)를 핵심으로 하는 다자무역 체제를 수호해야 한다”며 미국의 일방주의를 간접 비판했다.
중국은 기후변화 대응에서도 글로벌 리더로 부상했다. 시 주석은 지난해 9월 유엔총회 화상연설에서 “녹색·저탄소로의 전환은 시대적 대세”라며 “일부 국가가 역행하고 있지만 국제사회는 올바른 방향을 확고히 잡아야 한다”고 강조했다. “기후변화는 사기극”이라며 파리기후협정 재탈퇴를 선언한 트럼프 대통령을 겨냥한 발언이었다. 시 주석은 중국의 온실가스 배출량을 2035년까지 정점 대비 7~10% 줄이고 풍력 및 태양광 발전 용량을 2020년의 6배로 늘리겠다며 구체적인 목표까지 제시했다.
트럼프가 탈퇴를 선언한 세계보건기구(WHO) 지원도 늘리고 있다. 류궈중 중국 국무원 부총리는 지난해 5월 스위스 제네바에서 열린 세계보건총회 연설에서 “일방주의와 힘의 정치가 세계 보건 안보를 위협하는 상황을 극복할 수 있는 것은 다자주의뿐”이라며 “중국은 5년간 WHO에 5억 달러(7235억원)를 추가 지원할 것”이라고 밝혔다.
반면 미국은 유네스코에서 탈퇴하고 공적개발원조(ODA) 예산을 대폭 삭감하는 등 정반대 행보를 보이고 있다. 트럼프는 지난해 10월 한국에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 본회의에 불참했지만, 시 주석은 폐막식 연설을 통해 AI 분야 협력을 촉구하는 등 리더십을 과시했다.
미국이 실패했던 태국·캄보디아 휴전을 중국이 최근 중재한 것도 ‘외교적 승리’다. 관영 환구시보는 “서구가 주도한 중재들과 달리 중국은 고압적 태도나 정치적 조건을 강요하지 않았다”면서 “캄보디아와 태국 모두 중국의 중재 노력에 감사를 표했고 평소 비판적인 서방 언론도 이를 인정했다”고 전했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
