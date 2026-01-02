시사 전체기사

'톰과제리' 다정한 목소리… 성우 송도순 별세… 향년 77세

입력:2026-01-02 01:22
만화영화 ‘톰과 제리’의 해설로 유명한 성우 송도순(사진)씨가 77세를 일기로 별세했다.

1일 방송계에 따르면 고인은 전날 오후 10시쯤 서울 건국대병원에서 지병으로 숨을 거뒀다. 1949년 황해도에서 태어난 고인은 1967년 동양방송(TBC)에 성우 3기로 입사했다. 1980년 언론 통폐합 이후에는 KBS에서 활동했다. 그의 목소리를 대중에 각인시킨 건 만화영화 ‘톰과 제리’였다. 명랑하고도 다정한 해설로 큰 사랑을 받았다. 1990년부터 17년간 방송인 배한성과 교통방송(TBS) 라디오 ‘함께 가는 저녁길’을 진행했다. 드라마 ‘산다는 것은’ ‘간이역’, 예능 ‘세바퀴’ ‘공감토크쇼 놀러와’ 등에 출연하기도 했다. 1975년 대한민국 방송대상 라디오부문 대상, 2020년 보관문화훈장을 받았다.

유족으로 남편 박희민씨와 배우 박준혁 등 두 아들이 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐고, 발인은 3일 오전 6시20분.

권남영 기자

