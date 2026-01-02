불안한 G2 휴전… 무역전쟁 언제든 재발 가능
[국제질서 대격변] <2> 미·중 G2 시대
2025년 세계를 뒤흔들었던 미국과 중국의 무역·관세전쟁이 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석의 지난해 10월 부산 정상회담 이후 휴전에 들어갔다. 최근 미국의 대중국 첨단기술 통제와 대만에 대한 무기 판매를 둘러싸고 다시 갈등이 불거졌지만 무역 휴전 합의는 착실하게 이행되고 있다.
트럼프 대통령은 중국과 갈등 중인 일본에 자제를 요청하거나 중국의 대만 포위 군사훈련을 “걱정하지 않는다”며 대수롭지 않게 여기는 등 중국에 유화적인 태도를 보이고 있다. 중국 지도부와 관영 언론도 연일 ‘중·미 간 협력을 통한 상생’을 강조한다.
중국은 희토류를 무기화하는 데 성공함으로써 이번 무역·관세전쟁에서 사실상 ‘판정승’을 거뒀다. 이에 중국 지도부는 한껏 고무돼 있다. 시 주석은 지난달 10일 중앙경제공작회의에서 미국과의 무역·관세전쟁에 대해 “중국인의 패기와 기개, 자신감을 보여줬고 우리의 핵심 역량을 드러내 국제사회의 존경을 받았다”고 평가했다. 미국도 부산 정상회의 이후 주요 2개국(G2)으로 지칭하며 중국의 실력을 인정했다.
캐나다 앨버타대학의 장원란 명예석좌교수는 최근 언론 기고문에서 미국 중심 질서가 종말을 고했다고 분석했다. 그는 “역사학자들은 2025년을 중국이 21세기에 부상하는 분수령으로 평가할 것”이라며 “세계가 아직 G2 양극 체제로 정의되지는 않았지만 미국 일극 체제는 분명히 끝났다”고 말했다. 이어 “새로운 질서는 더 복잡하고 논쟁적일 수 있다”며 “미국의 명령이 아니라 대등한 강대국인 중국이 세계 무대에서 내리는 선택에 의해 형성될 것”이라고 주장했다.
새로운 질서가 자리 잡지 못한 만큼 지금의 휴전은 일시적일 뿐, 새로운 무역전쟁이나 갈등이 언제든 재개될 수 있다는 분석이 나온다. 주즈췬 미국 버크넬대 교수는 “현재 양국 관계의 상대적 안정은 미국 중간선거와 중국 경기 둔화 같은 국내적 고려 사항에 주로 기인한다”며 “미·중은 아직 ‘경쟁적 공존’ 또는 ‘관리된 경쟁’ 상태에 도달하지 못했다”고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 말했다. 그는 올해 11월 미국 중간선거가 끝나면 트럼프 대통령이 “중국에 더 강경하고 적대적인 태도로 돌아와 미·중 관계가 다시 강한 역풍에 직면할 수 있다”고 예상했다.
미·중 양국이 부산에서 극적인 합의를 이룬 것은 중국 희토류와 미국 첨단기술이 가진 위력을 서로 확인했기 때문이라는 분석도 있다. 미국이 희토류의 탈중국화에 성공하고 중국이 반도체 등 첨단기술 자립을 이루면 상황이 달라질 수 있다는 얘기다.
아르툠 루킨 러시아 극동연방대 교수는 “세계에서 가장 강력한 국가들인 미·중은 서로를 신뢰하지 않는다”며 양국 정치 문화와 정체성에 내재된 ‘구조적 차이’를 이유로 들었다. 그는 “이번 합의는 지속 가능한 안정이 아니라 일시적 휴전에 불과할 가능성이 크다”면서 “미국의 중국산 핵심 광물 의존이나 중국의 서방 반도체 기술 의존과 같은 상호 경제적 의존 관계에서 벗어나면 갈등이 더 심화할 것”이라고 말했다.
대만과 북한 문제 등을 놓고 미·중이 충돌할 수도 있다. 베이츠 길 미국 국립아시아연구국 선임연구원은 중국 펑파이신문과의 인터뷰에서 “현재 인도·태평양 지역에선 잠재적인 충돌 위험이 증가하고 있다”면서 대만 문제와 중·일 관계 악화, 북한 미사일·핵능력 강화를 위험 요소로 꼽았다. 그러면서 “수년 전 정찰풍선 사태처럼 예기치 못한 사건이 미·중 관계를 격렬한 대립이나 충돌로 몰아갈 수 있다”고 봤다.
류닝롱 홍콩시립대 교수도 언론 기고문에서 “미·중 간 전략적 경쟁이 더욱 치열해지고 이는 태평양 지역의 경제 및 안보 문제에 집중될 것”이라며 “특히 태평양 연안을 중심으로 한 미 국방부의 대대적인 군사 개혁 요구가 안보 충돌의 위험을 높일 수 있다”고 전망했다.
미국 외교전문지 디플로맷은 향후 미·중 관계의 핵심을 ‘전략경쟁’으로 요약했다. 이 매체는 “전략경쟁이 기술, 산업, 금융, 안보를 아우르는 미·중 관계의 핵심 특징으로 남을 것”이라며 “미·중 관계는 해결보다는 관리된 불확실성의 단계로 접어들고 구조적 경쟁은 지속되며 근본적 차이는 좁혀지지 않을 것”이라고 내다봤다.
하지만 미·중 관계가 미국과 소련이 대결하던 냉전시대와 같은 상황으로 회귀할 가능성은 크지 않아 보인다. 왕지시 베이징대 교수는 최근 홍콩대에서 열린 토론회에서 “현재 세계 정치의 구조는 미·중 양극이 아니라 2개의 초강대국과 여러 개의 강대국으로 정의할 수 있다”며 “냉전시대 미국과 소련의 동맹 블록과 비교하면 미국의 동맹은 약화됐고 중국은 동맹이 많지 않다”고 말했다. 이어 “유럽 국가들은 미국과 동맹인데도 중국·인도 등과 관계 강화를 원한다”면서 “과거와 매우 다른 구조”라고 설명했다.
중국사회과학원 미국연구소 니펑 연구위원도 “미·중 관계가 냉전시기의 블록 간 대결이 아니라 ‘체제 내 경쟁’으로 발전할 수 있다”고 전망했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
