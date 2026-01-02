KT 해지 위약금 면제 첫날 1만명 이탈

SKT로 옮긴 고객 5700여명 최다

전체 번호 이동 3만5595건으로 늘어

KT가 무단 소액결제 사건 후속 조치로 위약금 면제를 실시한 첫날인 지난 31일 알뜰폰 이용자를 포함해 총 1만142명의 가입자가 이탈한 것으로 집계됐다. 사진은 1일 서울 시내 한 KT 매장에 유심 무료 교체 지원 문구가 붙어 있는 모습. 연합뉴스

KT가 전 고객 대상 해지 위약금 면제를 시작한 첫 날 1만명의 이탈자가 나왔다. 1일 통신업계에 따르면 지난해 12월 31일 KT 망에서 이탈한 고객은 총 1만142명으로 집계됐다.



KT 계약 해지 고객이 가장 많이 이동한 통신사는 SK텔레콤이었다. 전체 이탈자의 절반에 달하는 5784명이 SK텔레콤으로 옮겼다. LG유플러스로는 1880명, 알뜰폰 사업자로는 2478명의 이용자가 유입됐다.



이날 발생한 전체 번호 이동 건수는 3만5595건으로, KT의 위약금 면제 시행 전 하루 평균 번호 이동 건수인 1만5000여건과 비교해 2배 이상 증가했다.



업계에서는 KT 해지 고객을 노린 통신사간 보조금 전쟁이 격화될 경우 이탈 규모가 더 커질 수 있다는 분석이 나온다. 통상적으로 개통이 휴일과 주말에 집중되는 점 역시 변수다.



KT는 지난달 30일 대규모 고객 개인정보 유출과 무단 소액결제 등에 대한 보상안을 발표했다. 이에 따라 이달 13일까지 KT 이동통신 서비스 계약 해지를 원하는 고객은 환급 방식으로 위약금을 면제받는다. 지난해 9월 1일부터 12월 30일 사이 해지한 고객에게도 소급 적용되며, 이달 14일부터 31일까지 환급을 신청해야 한다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ KT가 전 고객 대상 해지 위약금 면제를 시작한 첫 날 1만명의 이탈자가 나왔다. 1일 통신업계에 따르면 지난해 12월 31일 KT 망에서 이탈한 고객은 총 1만142명으로 집계됐다.KT 계약 해지 고객이 가장 많이 이동한 통신사는 SK텔레콤이었다. 전체 이탈자의 절반에 달하는 5784명이 SK텔레콤으로 옮겼다. LG유플러스로는 1880명, 알뜰폰 사업자로는 2478명의 이용자가 유입됐다.이날 발생한 전체 번호 이동 건수는 3만5595건으로, KT의 위약금 면제 시행 전 하루 평균 번호 이동 건수인 1만5000여건과 비교해 2배 이상 증가했다.업계에서는 KT 해지 고객을 노린 통신사간 보조금 전쟁이 격화될 경우 이탈 규모가 더 커질 수 있다는 분석이 나온다. 통상적으로 개통이 휴일과 주말에 집중되는 점 역시 변수다.KT는 지난달 30일 대규모 고객 개인정보 유출과 무단 소액결제 등에 대한 보상안을 발표했다. 이에 따라 이달 13일까지 KT 이동통신 서비스 계약 해지를 원하는 고객은 환급 방식으로 위약금을 면제받는다. 지난해 9월 1일부터 12월 30일 사이 해지한 고객에게도 소급 적용되며, 이달 14일부터 31일까지 환급을 신청해야 한다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지