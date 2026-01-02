“RGB TV라더니 ‘R’이 없다?”… 중국 TCL, 허위광고 논란
최근 빠르게 TV 시장 점유율을 높여가고 있는 중국 가전업체 TCL이 선보인 보급형 RGB(레드·그린·블루) TV를 두고 허위 광고 논란이 제기됐다. 단가가 비싼 ‘R’(레드)칩을 빼고 만든 LED TV를 RGB TV라 명명하고 제품을 팔았다는 의혹이다. RGB TV는 삼성전자·LG전자도 경쟁에 뛰어든 차세대 프리미엄 TV 시장으로 꼽힌다.
1일 글로벌 시장조사업체 옴디아가 펴낸 보고서에 따르면 TCL은 자사의 보급형 RGB 미니 LED TV ‘Q9M’에 R칩을 넣지 않고 2개의 ‘B’(블루)칩과 1개의 ‘G’(그린)칩만 부품으로 넣어 판매하고 있다.
RGB TV는 백라이트를 적·녹·청으로 각각 분리 제어해 색 재현력과 밝기를 동시에 끌어올리는 방식으로, 기존 백색 LED 기반 TV보다 뛰어난 화질을 구현한다고 평가된다.
TCL의 R칩 제외에 대해 업계에서는 단가 경쟁력 확보에 목적이 있는 것으로 본다. 국내 디스플레이 업계 관계자는 “B칩의 경우 기존에도 색을 내기 위해 주로 사용됐던 칩으로, 공급량이 많아 가격이 높지 않다”며 “(TCL은) 가장 드물게 쓰여 단가가 높은 R칩을 의도적으로 제외해 생산가를 낮춘 것 같다”고 말했다. 먼저 B·G칩만으로 백라이트를 구성한 뒤 붉은빛을 내는 형광체를 얹는 방식으로 R칩을 대체했다는 얘기다.
문제는 R칩이 없음에도 TCL이 해당 제품을 RGB 미니 LED TV로 광고하고 있다는 점이다. TCL은 과거 퀀텀닷 OLED TV를 내놨을 때도 ‘OLED 기술이 없는데도 OLED TV라고 팔았다’는 의혹에 휩싸인 바 있다.
성능과 가격도 논란거리다. TCL의 플래그십 RGB 미니 LED TV 제품의 로컬 디밍 존(Local Dimming Zones)은 약 8736개로 전해지는데, 이번에 문제가 된 보급형 미니 RGB LED TV의 경우 이 수가 2160개로, 4분의 1 수준에 불과하다. 일반 미니 LED TV(2000~3000개)에 비해도 적다. 로컬 디밍은 화면을 분할해 특정 부분의 밝기만을 세밀하게 조정하는 기술이다. 존이 적을수록 밝기 제어가 어렵고 화질 경쟁력이 떨어진다. 그럼에도 Q9M 시리즈 85인치 제품 가격은 기존 미니 LED TV보다 비싼 1680달러로 책정돼 있다.
업계에서는 RGB TV를 놓고 국내 업체들과 공개적으로 경쟁할 세계 최대 정보기술(IT)·가전 박람회 ‘CES 2026’을 의식한 무리한 마케팅으로도 의심하고 있다. 삼성전자와 LG전자는 오는 6일 개막하는 올해 박람회에서 각각 프리미엄 RGB TV 기술을 전면에 배치할 예정이다.
업계 관계자는 “신기술을 적용했지만, OLED TV만큼의 가격은 지불하기 어렵다는 소비자 반응에 따라 제조사들이 RGB TV의 가격 경쟁력에 민감해지고 있다”며 “근래 둔화세가 뚜렷한 TV 시장을 반전시키기 위한 여러 시도가 앞으로도 다양하게 나올 것”이라고 말했다.
