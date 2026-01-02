60년 만에 물러난 ‘오마하의 현인’ 버핏

버크셔 주식 누적 수익률 약 610만%

CEO 자리 에이블 부회장에게 넘겨

회장직 유지 본사 출근 경영 돕기로



미국의 전설적인 투자자 워런 버핏(95)이 60년간 이끌어온 버크셔 해서웨이 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났다.



로이터통신 등에 따르면 버핏이 후계자로 지목한 그레그 에이블(63) 부회장이 1일(현지시간) 버크셔 CEO로 취임했다. 버핏은 1965년 망해가는 직물회사였던 버크셔를 인수해 연 매출 4000억 달러(578조원) 규모의 지주사로 키워냈다. 버핏은 회장직은 유지하며 앞으로도 네브래스카주 오마하에 있는 버크셔 본사에 매일 출근해 에이블 신임 CEO의 경영을 도울 계획이다.



2000년 버크셔가 미드아메리칸 에너지(현 버크셔 해서웨이 에너지)를 인수할 때 회사에 합류한 에이블은 2018년부터 부회장으로 비보험 사업을 총괄해 왔다.



버핏은 지난해 5월 연례 주주총회에서 2025년 말 은퇴한다는 계획을 전격 발표했다. 버핏 재임 마지막 날(지난 31일) 버크셔 A주는 전장보다 0.1% 하락한 75만4800달러, B주는 0.2% 내린 502.65달러로 마감했다. 버크셔 주식의 60년간 누적 수익률은 약 610만%로 추산됐다.



버핏은 기업의 내재 가치에 기반해 주식을 선택하고 장기적으로 보유하는 가치투자 전략으로 자산을 불려 나갔다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 419 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 미국의 전설적인 투자자 워런 버핏(95)이 60년간 이끌어온 버크셔 해서웨이 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났다.로이터통신 등에 따르면 버핏이 후계자로 지목한 그레그 에이블(63) 부회장이 1일(현지시간) 버크셔 CEO로 취임했다. 버핏은 1965년 망해가는 직물회사였던 버크셔를 인수해 연 매출 4000억 달러(578조원) 규모의 지주사로 키워냈다. 버핏은 회장직은 유지하며 앞으로도 네브래스카주 오마하에 있는 버크셔 본사에 매일 출근해 에이블 신임 CEO의 경영을 도울 계획이다.2000년 버크셔가 미드아메리칸 에너지(현 버크셔 해서웨이 에너지)를 인수할 때 회사에 합류한 에이블은 2018년부터 부회장으로 비보험 사업을 총괄해 왔다.버핏은 지난해 5월 연례 주주총회에서 2025년 말 은퇴한다는 계획을 전격 발표했다. 버핏 재임 마지막 날(지난 31일) 버크셔 A주는 전장보다 0.1% 하락한 75만4800달러, B주는 0.2% 내린 502.65달러로 마감했다. 버크셔 주식의 60년간 누적 수익률은 약 610만%로 추산됐다.버핏은 기업의 내재 가치에 기반해 주식을 선택하고 장기적으로 보유하는 가치투자 전략으로 자산을 불려 나갔다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지