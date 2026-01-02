“전 세계가 기다렸다”… 3월 20일 BTS 완전체 컴백

[And 방송·문화]



3년 9개월 만에 새 앨범 발매

새해 첫날 컴백 일정 전격 공개

월드투어 재개에 기대감 고조

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들이 지난 31일 밤 새해맞이 카운트다운을 하며 환호하고 있다. 위버스 영상 캡처

그룹 방탄소년단(BTS)이 마침내 완전체로 돌아온다. K팝을 넘어 글로벌 대중문화의 아이콘으로 자리매김한 이들의 컴백 일정이 2026년 새해 첫날 공개됐다. 연간 경제효과만 5조원에 달하는 이들의 활동 재개를 두고 국내외 가요계의 기대감이 고조되고 있다.



소속사 빅히트뮤직은 1일 방탄소년단이 오는 3월 20일 새 앨범을 발매한다고 밝혔다. 완전체 앨범은 2022년 6월 앤솔러지(선집) 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 3년 9개월 만이다. 멤버 7명 전원이 무대에 오른 마지막 공연은 그해 10월 부산에서 열린 ‘옛 투 컴 인 부산(Yet to Come in Busan)’ 콘서트였다.



컴백 일자는 팬들에게 먼저 알려졌다. 방탄소년단은 최근 일부 ‘아미’(팬덤명)의 자택으로 새해 인사를 담은 자필 편지를 보냈는데, 여기에 ‘2026.3.20.’이라는 날짜를 적어 컴백일을 암시했다. 리더 RM은 편지에서 “그 누구보다 (컴백을) 간절히 기다렸다”고 벅찬 소감을 전했다. 진은 “기다려주셔서 너무 감사드린다”, 슈가는 “올해도 즐겁게 함께 합시다”라고 적었다.



BTS 멤버들이 손으로 쓴 신년 편지. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단 글로벌 팬덤의 정확한 규모는 집계되지 않지만, 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정 팔로워(4456만명)와 유튜브 채널 구독자(8190만명) 수만으로도 그 영향력을 가늠할 수 있다. 웬만한 국가의 인구 규모와 맞먹는 수치다. ‘BTS노믹스’라는 말이 생겨날 정도로 그 파급력을 이미 인정받았다. 이들의 활동 재개가 불러올 경제효과에 기대가 쏠리는 이유다.



영국 가디언은 한국문화관광연구원 자료를 인용해 “BTS가 군 복무 전 연간 5조5000억원의 경제적 효과를 창출했으며 이는 한국 국내총생산(GDP)의 약 0.2%에 해당한다”고 지난해 보도했다. BTS 콘서트 1회당 경제적 파급효과는 최대 1조2000억원에 달하는 것으로 분석됐다. 현대경제연구원도 앞서 2018년 BTS의 연평균 생산유발효과를 4조1400억원으로 추산하며, 이는 중견기업 평균 매출액의 26배 수준이라는 연구 결과를 제시하기도 했다.



글로벌 음악계의 관심도 쏟아지고 있다. 미국 빌보드는 지난달 ‘2025년 대중문화를 정의한 가장 강렬한 음악적 순간 톱10’ 중 하나로 군 복무를 마친 방탄소년단이 한자리에 모인 장면을 선정하며 향후 활동에 주목했다. 컴백을 두 달여 앞둔 멤버들은 전날 밤 위버스 라이브를 통해 새해맞이 카운트다운을 함께하며 “올해는 무사히 컴백해 앨범이 잘 됐으면 좋겠다”고 말했다. 방탄소년단은 신보 발표 이후 대규모 월드투어에 나설 예정이다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



