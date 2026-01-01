현충원 참배한 李대통령 “함께 사는 세상”… 직원들과 떡국

현충원 참배한 李대통령 “함께 사는 세상”… 직원들과 떡국
청와대 직원식당서 참모진과 조찬
직원엔 “아침부터 출근하게 해 미안”
오후엔 일정 없이 방중 등 준비
이재명 대통령이 병오년 새해 첫 일정으로 국립서울현충원을 참배하며 집권 2년 차를 맞았다.
이 대통령은 1일 오전 8시 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등 청와대 핵심 참모진 및 내각 주요 인사들과 함께 현충원을 찾아 현충탑에 헌화와 분향을 하고 순국선열과 호국영령을 위해 묵념했다. 이 대통령은 참배 후 방명록에 “‘함께 사는 세상’ 대한민국 대도약의 원년, 대한국민과 함께 열겠다”고 적었다.
참배에는 청와대 3실장 등 주요 참모진과 김민석 국무총리, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 등 국무위원 20여명이 동행했다. 김남준 청와대 대변인은 서면브리핑에서 “이 대통령은 이후 청와대 직원식당에서 현충원 참배 참석자들과 떡국으로 조찬을 하며 덕담을 나눴다”고 전했다.
이 대통령도 오후 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 “새해엔 떡국이지요”라는 제목의 글과 직원식당을 방문한 영상을 함께 올렸다. 52초 분량의 영상에서 이 대통령은 식사를 준비하는 식당 직원을 일일이 찾아가 악수하거나 주먹인사를 나누며 “신년에 고생하십니다. 새해 복 많이 받으세요”라고 인사했고, 일부 직원에게는 “아침밥을 집에서 드셔야 하는데, (출근하게 해) 아침부터 미안합니다”라고 말하기도 했다. 이어 직접 배식판에 음식을 담아 청와대 참모 및 국무위원과 함께 식사했다.
이 대통령은 오후에는 추가 공개 일정 없이 새해 정국 구상에 몰두한 것으로 알려졌다. 역대 최고 수준인 환율 문제와 새해 최우선 과제 가운데 하나인 부동산 공급 및 가격 안정화 대책, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 둘러싼 정치권 공방 등에 대해 숙고했을 것으로 보인다.
또 당장 사흘 후인 4일부터 시작되는 중국 국빈방문을 대비한 준비도 이뤄졌을 것으로 전망된다. 시진핑 중국 국가주석과의 두 번째 정상회담이 중국과 일본 간 갈등이 최고조인 상황에서 이뤄지는 만큼 외교 현안에 대한 철저한 대비가 필요한 상황이다.
