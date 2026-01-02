유튜브도 여대야소… 구독자 1위 정청래,당대표 당선에 한몫

유튜브 정치 여론을 좌지우지하는 선봉대와 나팔수는 물론 국회의원 유튜브 역시 여대야소였다. 더불어민주당은 최대 구독자, 평균 구독자, 유튜브 계정 수 등 모든 수치에서 그 밖의 모든 야당을 압도했다. 특히 12·3 비상계엄을 거치며 민주당 의원 구독자 수가 급증하는 경향이 나타났다. 반대로 국민의힘은 윤석열 전 대통령에 대한 헌법재판소의 탄핵 심리 기간과 거대 여당의 입법 독주에 투쟁하는 과정에서 구독자 수가 늘어난 것으로 파악됐다. 대한민국 의원 중 유튜브 계정이 없는 사람은 단 12명뿐이었다.
이재명 대통령은 지난해 5월 ‘골드버튼’(100만 구독자) 언박싱 영상을 올리며 “정보가 왜곡되는 경우가 있다. 직접 소통하기 위해서 SNS를 하고 그중에 하나가 유튜브”라며 “우리의 정확한 뜻, 의지, 정보가 전달될 수 있는 루트를 많이 확보해야 한다”고 소신을 밝혔다.
그러나 ‘의원님의 유튜브’는 언로 개척이라는 긍정적 측면 뒤편에 선봉대를 활용한 손쉬운 여론 환기, 열광적 정치 고관여자를 이용하는 ‘쉬운 정치’를 양산하는 부작용도 낳고 있다.
당심 가르는 유튜브 정치
여당 의원의 경우 12·3 비상계엄을 거치며 구독자가 대폭 증가한 경향성이 확인됐다. 김병주 의원 채널은 21만 구독자에서 비상계엄 직후 한 달간 20만명이 새로 구독하며 급상승했다. 박선원 의원의 경우 비상계엄 직후 한 달간 구독자가 약 40만명 늘었다. 두 의원 모두 비상계엄 정국에서 활약했던 인물이다.
반면 야당 의원은 헌법재판소의 탄핵 심리 기간(주진우 의원)이나 이 대통령 당선 이후 대여 투쟁 과정(나경원 의원)에서 구독자가 증가하는 현상이 포착됐다.
지역별로는 수도권 의원들이 유튜브 활동에 집중했다. 구독자 10만명 이상인 국회의원 19명(비례대표 4명 제외) 가운데 18명이 서울·경기·인천 등 수도권 지역구 의원이었다. 계정이 없는 12명은 비례대표 4명을 제외하면 영남(6명), 강원(2명) 지역구 의원이었다.
22대 국회 들어서는 정치인 유튜브가 실제 당내 경선의 핵심 전략 중 하나로 자리 잡는 모양새다. 핵심 지지층과의 직접 소통을 바탕으로 당내 인지도를 키우면서 경선 승리 바탕을 다질 기회이기 때문이다.
지난해 민주당 당대표 경선도 ‘유튜브 선거운동’에서 이미 성패가 갈렸다. 정청래 대표는 상대였던 박찬대 후보와 비교해 유튜브 구독자 수, 영상 업로드 수, 조회수에서 크게 압도했다. 강성 팬덤을 기반으로 한 정 대표의 ‘유튜브 물량 공세’가 경선 승리의 한 요인으로 꼽힌다.
지난해 7월 말 기준 구독자 69만명을 보유했던 정 대표는 6월 15일 출마 선언 이후 전당대회 당일인 8월 2일까지 49일간 64건의 롱폼과 747건의 쇼츠를 올렸다. 하루 평균 16개 넘는 물량 공세다. 이 기간 올라온 영상의 총 조회수는 4482만6362회에 달했다.
경쟁자였던 박 후보는 채널 구독자 수가 약 16만명으로 정 후보의 4분의 1 수준이었다. 영상 업로드도 6월 23일(출마선언일)부터 8월 2일까지 롱폼 20건, 쇼츠 151건 등 모두 171건에 그쳤다. 해당 기간 영상 총 조회수는 584만6160건으로 정 후보의 약 13% 수준이었다.
‘유튜브 선거운동’은 보수 진영에서도 주요하게 작동하고 있다. 비록 본선에는 진출하지 못했지만 국민의힘 당대표에 도전했던 주진우 의원은 당원들 사이 인지도를 크게 쌓았다는 평가를 받았다. 검사 출신인 그는 ‘보수 논리 전파자’를 자처하며 이 대통령 사법리스크를 집중적으로 분석하는 등 유튜브 영상을 꾸준히 올리고 있다.
현역의원 1위는 정청래
이 대통령은 현역 의원 시절 ‘100만 유튜버’로 활동한 대표적인 선두주자였다. 이 대통령의 유튜브 계정은 2020년 10만 구독자를 돌파한 뒤 2024년 4월 100만 구독자를 돌파했다. 국내 정치인으로서는 처음으로 골드버튼을 받았다. 지금도 180만 구독자를 보유하고 있어 정치인 가운데 압도적인 1위를 기록하고 있다.
현 국회의원을 보면 298명 가운데 286명(96%)이 본인 명의의 유튜브 계정을 소유하고 있는 것으로 파악됐다. 주로 여당 의원 유튜브 채널이 상대적으로 구독자 수가 많고 더 활발하게 활동하는 것으로 파악됐다. 지난 31일 기준 구독자 수가 가장 많은 의원은 정청래 더불어민주당 대표다. 구독자가 약 69.3만명에 달한다. 이어 김병주(51.9만·민주당) 박선원(50.9만·민주당) 박주민(37.7만·민주당) 용혜인(37.7만·기본소득당) 김민석(36.3만·민주당) 주진우(35.8만·국민의힘) 추미애(31.3만·민주당) 유용원(26.2만·국민의힘) 의원 순이다.
의원 1인당 평균 구독자 수는 민주당이 3.7만명으로 국민의힘(약 1.5만명)보다 2.5배나 많았다. ‘10만 구독자’(실버버튼) 계정은 총 23명으로 집계됐다. 민주당이 13명으로 가장 많았고 국민의힘 5명, 무소속 2명, 조국혁신당 1명, 개혁신당 1명, 기본소득당 1명 순이다.
구독자 1만명 이상 10만명 미만 계정은 78개(민주당 59개, 국민의힘 13개, 기타 6개)였다. 구독자가 1만명 이하인 계정은 185개(민주당 94개, 국미의힘 78개, 기타 13개)였다. 채널을 개설하지 않은 이는 총 12명인데, 이 가운데 10명이 국민의힘 소속 의원이다. 나머지 1명은 천하람 개혁신당 의원이다.
