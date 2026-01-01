찬바람 부는 대구 건설 경기… 올해는 살아날까

수주액 급감에 미분양도 많이 쌓여

업체 보호 ‘3색 신호등제’ 시행

꽁꽁 얼어붙은 대구 건설 경기가 좀처럼 되살아날 기미를 보이지 않고 있다. 대구시는 지역 건설업체 보호와 대형 공공사업 조속한 추진 등을 통해 지역 건설업계가 활기를 되찾을 수 있도록 노력할 방침이다.



동북지방통계청이 최근 발표한 자료에 따르면 대구지역 지난해 11월 건설수주액은 5042억원으로 전년 동월(7303억원) 대비 31% 감소했다. 공공·민간부문에서 각각 58.9%, 20.8% 줄었다. 공정별로는 건축부문에서 31.8%, 토목부문에서 27.9% 감소했다. 또 대구지역은 악성 미분양으로 불리는 준공 후 미분양 주택이 지난해 11월 말 기준 3719가구로 전국 최고 수준이다.



이에 시는 올해부터 지역 건설업체들을 보호하기 위한 제도를 시행하기로 했다. 지역하도급 관리체계 고도화·활성화 방안의 일환으로 ‘건설사 3색 신호등제’를 도입한다. 다른 지역 시공사들이 대구지역 민간 주택건설공사를 수주하는 비율이 81%인 것에 비해 지역 하도급률은 54.3%에 그치는 상황을 개선하기 위한 것이다.



500억원 이상 공사를 하는 외지 시행사 24곳(45개 현장)을 대상으로 매월 하도급 실적을 모니터링해 그 결과를 적색, 녹색, 황색으로 표시한다. 하도급 실적이 40% 미만이면 적색을 부여하고 실태점검 대상으로 우선 선정하는 등 강력한 시정을 요구할 방침이다. 하도급 실적이 40% 이상에서 70% 미만이면 황색을 부여하고 하도급률 상승을 독려한다. 하도급 실적이 70% 이상일 때는 녹색을 부여하고 상·하반기 실태점검 면제 등의 혜택을 제공한다.



시는 시공사들과 특정 비율만큼 지역 하도급 업체를 공공 공사에 참여시킨다는 내용의 업무협약도 늘려나갈 계획이다. 또 대구시청 신청사 건립, 도심 군부대 이전 등 지역 대형 사업들이 조속히 시작될 수 있도록 노력해 장기적으로 지역 건설 경기를 부양할 수 있는 기반을 마련할 방침이다.



홍성주 경제부시장은 1일 “다른 지역 시공사와 대구지역 업체가 상생할 수 있도록 지역 건설 생태계를 조성하는 데 행정력을 집중할 것”이라고 말했다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



