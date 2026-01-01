말 관련 지명 전국 820곳… 전남 216곳 최다

신안·진도·완도·해남 등에 많아

말 모양 닮은 지형 따라 작명

말 지명(영광 안마도). 전남도 제공 말 지명(신안 말섬). 전남도 제공

전남도는 2026년 병오년 붉은 말띠 해를 맞아 전국 고시된 지명 10만여 개를 분석한 결과, 말 관련 지명 820여곳 가운데 전남이 216곳으로 가장 많았다고 1일 밝혔다.



말은 십이지 가운데 일곱 번째 동물로, 오시(오전 11시~오후 1시)를 나타내며 씩씩하고 역동적인 기상을 상징한다. 신성한 영물이자 힘과 역동성을 상징하는 동물로 신화와 전설의 주제로 자주 등장해 조상들의 삶과 문화에 밀접한 관계를 맺어왔다. 이런 이미지가 지명에도 고스란히 반영됐다.



전남 지역 말 지명은 마을이 128곳으로 가장 많았으며, 섬 44곳, 산 23곳 등이었다. 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳이다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다.



말의 모양과 관련된 지명이 가장 많았다. 대표적으로 신안군 도초면 만년리에 섬 모양이 말처럼 생겼다고 해 ‘말섬’이 있다. 영광군에도 섬 지형이 말 안장과 닮아 ‘안마도’라는 섬이 있다. 장흥군 회진면의 ‘대마리도’라는 섬은 큰 말머리를 닮았다는 뜻에서 비롯됐다.



전남 나주시 성북동에는 마제촌(馬蹄村)이 있다. 마을의 지형이 마치 말의 굽과 같이 생겼다 해서 붙여진 이름이다. 담양군 월산면에 자리한 도마산(徒馬山)은 산의 생김새가 달리는 말과 같다고 해 붙여졌다.



고시된 지명에 대한 자세한 정보는 국토지리정보원이 운영하는 국토정보플랫폼 ‘지명사전’을 통해 확인할 수 있다.



김승채 전남도 토지관리과장은 “지명은 지역 유래와 역사성, 전통 등이 담긴 중요한 자산”이라며 “올바른 지명을 정비하고 적극 알리는 노력을 통해 지역 정체성을 높이겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



