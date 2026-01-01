“붉은 말처럼 힘찬 한해를”… 강추위에도 해맞이 명소 100만 인파

간절곶 10만명·경포 30만명 찾아

설악산 지리산 등 주요 산 곳곳 북적

구름 인파에도 인명피해·사고 없어

붉은 말의 해인 병오년 새해 첫날인 1일 새벽 수많은 관광객들이 일출을 보기 위해 강원도 강릉 경포해변에 몰려있다. 연합뉴스

‘붉은 말의 해’인 2026년 병오년을 맞아 전국의 일출 명소는 차가운 날씨에도 새해 첫 해를 보며 한 해를 시작하는 인파들로 넘쳐났다.



한반도 육지에서 가장 먼저 해가 떠오르는 울산 울주군 간절곶은 1일 새벽 첫 일출을 보려는 방문객들로 북적거렸다. 이날 간절곶에는 울주군 추산 약 10만명이 모였다.



해맞이객들은 추위에도 불구하고 울주군이 준비한 드론라이트쇼와 불꽃쇼 등을 감상하며 새벽부터 수평선에서 해가 떠오르기를 기다렸다. 해돋이 예상 시각인 오전 7시 31분보다 4분가량 늦은 7시 35분쯤 붉고 강한 빛을 내뿜으며 새해 첫 해가 모습을 드러내자 곳곳에서 탄성이 터져 나왔고 저마다 새해 소망을 빌었다. 한반도 육지 최동단은 포항 호미곶이지만 겨울철에는 간절곶에서 호미곶보다 약 1분 먼저 해가 떠오른다.



서울 종로구 인왕산 정상에서 시민들이 새해 첫해가 떠오르는 모습을 지켜보는 모습. 강추위에도 이날 전국 해맞이 명소에는 약 100만명의 인파가 운집했다. 연합뉴스

호미곶 역시 새해 맞이의 열기가 뜨거웠다. 이날 호미곶에는 5만여 명이 운집해 새해의 희망을 품은 첫해를 맞이했다. 호미곶 해맞이광장 일원에서 열린 ‘제28회 호미곶한민족해맞이축전’과 함께 1월 1일 새벽에는 새해 인사와 사자성어 발표, 축하공연 등으로 구성된 공식 해맞이 행사로 새해의 시작을 알렸다. 이어 오전 7시 33분쯤 붉은 태양이 수평선 위로 떠오르며 공식 해맞이 행사의 절정을 이뤘다. 바다 위로 첫해가 떠오르자 시민들은 탄성과 함께 스마트폰을 꺼내 사진으로 남겼다.



해맞이 명소인 강원도 강릉 경포·강문해변도 새해 첫해를 보기 위한 시민과 관광객들의 발걸음이 이어졌다. 경포 중앙광장에는 영하 9도의 추위에도 해맞이객이 이른 아침부터 장사진을 이뤘다. 시에 따르면 이날 강릉지역을 찾은 해맞이 인파는 30만3000여명으로 추산됐다. 일출 명소로 꼽히는 설악산, 태백산, 함백산 등 주요 산 곳곳에도 해맞이객의 발길이 이어졌다.



우리나라 육지에서 제일 높은 해발 1915ｍ 지리산 천왕봉에서도 수백여명이 운해 사이로 떠오르는 해를 지켜봤다. 장터목·새석·벽소령 등 지리산 대피소에서 2025년 마지막 밤을 보낸 해맞이객들은 새해 첫날 천왕봉에 올라 일출을 맞았다.



부산 해운대와 광안리, 송도 등 주요 해맞이 명소에는 13만1000여명의 인파가 찾으며 희망찬 한 해를 시작했다. 자치단체 차원의 해맞이 행사가 열리지 않았지만, 떠오르는 해를 배경으로 바다 수영과 러닝, 서핑 등을 즐기며 새해를 맞는 이들이 눈길을 끌었다.



제주 성산일출봉, 광주 무등산, 충남 당진 왜목마을, 전북 임실 국사봉, 수원 팔달산, 고양 행주산성 등 전국의 해맞이 명소에도 이날 하루 방문객들 발길이 끊이지 않았다.



해맞이 행사가 열린 주요 해변과 바닷가 도로변 곳곳은 차량과 인파가 몰려 큰 혼잡이 빚어지기도 했다. 다행히 인명피해나 대형 사고는 없었다. 울산 간절곶에서는 해맞이를 보러온 임산부가 통증을 호소해 경찰과 소방 관계자들의 도움으로 무사히 지정 산부인과로 옮겨졌다.



포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr



