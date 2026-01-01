인천시·경제청, 제3연륙교 개통 준비 ‘만전’
교량서 비상상황 대비 합동훈련
정식 개통일은 5일 오후 2시
인천경제자유구역 영종국제도시(중구 중산동)와 청라국제도시(서구 청라동)를 잇는 제3연륙교의 개통이 임박했다.
인천경제자유구역청은 제3연륙교 개통 사흘 전인 2일 교량 일대에서 비상 상황 대비 합동 훈련을 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 훈련은 제3연륙교에서 발생할 수 있는 각종 사고에 대비해 신속하고 체계적인 대응 체계를 구축하고 인명·재산피해를 최소화하기 위한 목적으로 이뤄진다. 이를 위해 소방서, 경찰서, 해양경찰서, 유지관리사업단 등이 합동으로 상황 전파, 초기 대응, 출동 구조, 화재 진압 등 실제 상황을 가정한 종합 모의훈련을 펼칠 예정이다.
유정복 인천시장은 “이번 훈련을 통해 관계기관 간 협업체계를 점검하고 2차 사고 방지를 위한 현장 대응 능력을 강화하겠다”며 “언제나 안심하고 건널 수 있는 다리로 제3연륙교가 자리매김할 수 있도록 개통 이후에도 철저한 안전관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.
총사업비 약 7700억원이 투입된 제3연륙교는 서울 도심과 인천국제공항을 최단거리로 연결하는 총연장 4.68㎞, 폭 30m, 왕복 6차로의 교량이다. 물류비용 절감과 함께 영종과 청라의 인프라를 하나로 묶어 투자유치 활성화 및 공항경제권 발전을 이끌고 인천의 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.
특히 서해의 새로운 랜드마크이자 관광 명소로 탄생할 전망이다. 세계 최고 높이인 184.2m의 주탑 전망대, 수변 데크길, 야간 경관 등 새로운 관광콘텐츠가 도입된 상태다. 최첨단 전면 무인 스마트톨링 시스템은 운전자 편의성을 높여준다.
제3연륙교의 정식 개통은 5일 오후 2시다. 4일에는 개통 기념행사가 열린다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사