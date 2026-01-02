항공신소재·엑사원 탑재 ‘2026년형 LG그램’
LG전자가 항공·우주 산업에서 쓰이는 첨단 소재와 자체 개발 인공지능(AI) 모델인 ‘엑사원’을 탑재한 2026년형 LG 그램을 선보인다.
LG전자는 오는 6일 미국에서 개막하는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 ‘LG 그램 프로 AI 2026’를 공개한다고 1일 밝혔다. 2026년형 LG 그램에는 마그네슘·알루미늄의 합금인 ‘에어로미늄’이 적용돼 가벼운 무게와 내구성을 동시에 충족시켰다.
네트워크 연결이 필요 없는 온디바이스 AI인 ‘그램 챗 온디바이스’는 LG AI연구원이 개발한 엑사원 3.5 기반으로 업그레이드됐다. 마이크로소프트의 ‘코파일럿 플러스 PC’를 내장해 영상의 실시간 번역 자막이나 AI 이미지 생성 기능 등도 사용할 수 있다. 신제품 7종은 국내에서 6일부터 차례로 출시된다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
