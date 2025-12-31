시사 전체기사 [포토] 전주 전통시장 방문한 정청래 입력:2025-12-31 23:49 수정:2026-01-01 00:12 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 31일 전북 현장 최고위원회의가 끝난 뒤 전주 남부시장을 방문해 떡을 구매하고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 정치 뷰의 독점… 상위 1%가 63.8% 장악 2 당게 진흙탕 빠진 국힘… 공허한 내전 3 한동훈 겨냥한 홍준표 “가족 전원 욕설·비방에 동원…몰랐단 게 말이 되나” 4 與 공천헌금 충격에 멘붕… 3선 진성준 원대 보선 첫 깃발 5 해병대 1·2사단 작전권 되찾는다…準4군체제 공식화 해당분야별 기사 더보기 1 정가 4만5000원→20만원?…스타벅스 ‘곰돌이 컵’ 또 품절·리셀 대란 2 오른 곳만 더 올랐다… 서울 집값 초양극화의 민낯 3 쿠팡 “정부 지시로 조사 진행”… 사과 거부하고 진실 공방 4 KT, 2주간 위약금 면제… 6개월간 매달 데이터 100GB 제공 5 6만2000원 초과 교통비 환급… K-패스에 ‘모두의 카드’ 도입 해당분야별 기사 더보기 1 피 묻은 옷 갈아입히고 신고하자 또 폭행…100만 유튜버의 최후 2 “서열 가려보자” 강남 한복판서 여고생 몸싸움…흉기까지 3 [단독] ‘나쁜 의사’ 철밥통 깨졌다… 성범죄만으로 첫 면허 박탈 4 무단결근 추가 확인…위너 송민호 병역법 위반 기소 5 배우 안성기, 심정지 상태 이송…중환자실 위중 해당분야별 기사 더보기 1 강물에 소변?…‘인도 힌두성지 日관광객 괴롭힘’ 영상 논란 2 비욘세, 남편 제이지 이어 억만장자 등극 3 비트코인 뺨치는 구릿값… 연간 상승률 16년 만에 최고 4 “연봉 5000만원” 병력난에 1년 군 체험 꺼낸 ‘이 나라’ 5 美우선주의 외교 올해도 계속된다 해당분야별 기사 더보기 1 욕망의 70년대로…현빈·정우성의 영화 같은 시리즈 ‘메이드 인 코리아’ 2 해 넘기기 전 10개 구단 외인 구성 마무리…올해도 역시 ‘구관이 명관’ 3 손태양 “악역도 좋아, 롤모델 김희원”…2026년 빛낼 루키 4 가마치통닭, 개그우먼 이수지 홍보모델 선정 5 ‘폭군의 셰프’ ‘조각도시’…글로벌 휩쓴 스튜디오드래곤 2025 작품들 해당분야별 기사 더보기 1 이 회사가 ‘만년 손해’ 햇반 저단백밥을 16년째 만드는 이유 2 안성기, 심정지 상태로 병원 이송…현재 중환자실 ‘위중’ 3 50만원에도 지갑 선뜻… 5~6시간 줄서도 괜찮아… ‘연말 필수템’ 된 케이크 4 가솔린 심장 달고 돌아온 ‘무쏘’… 24년 픽업 노하우로 시장 달군다 5 새 희망 품을 이색 일출 명소… 특별한 곳에서 나만의 해맞이 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] ‘나쁜 의사’ 철밥통 깨졌다… 성범죄만으로 첫 면허 박탈 세밑 한파 새해로 이어져… 1월 2일까지 전국 영하 10도 [단독] 수사 종료 ‘3대 특검’ 특활비… 예산 42억 중 37억 집행했다 무단결근 추가 확인…위너 송민호 병역법 위반 기소 오른 곳만 더 올랐다… 서울 집값 초양극화의 민낯 ‘퇴근 후 응답하지 않을 권리’ 법으로 못 박는다 “서열 가려보자” 강남 한복판서 여고생 몸싸움…흉기까지 배우 안성기, 심정지 상태 이송…중환자실 위중 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요