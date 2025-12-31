시사 전체기사

[포토] 새해 다이어리에는 뭘 남길까

입력:2025-12-31 21:12
붉은 말의 해인 2026년 병오년 새해를 하루 앞둔 31일 시민들이 대구 중구 교보문고에서 올해 다이어리를 살펴보고 있다.

뉴시스

