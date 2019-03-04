드림시어터·센트럴 씨… 해외 아티스트 내한 러시
2026년 장르 넘나드는 공연 풍성
프로그레시브 메탈의 교본부터 전자음악의 선구자까지, 새해를 맞아 다양한 장르의 해외 아티스트들이 잇따라 한국 팬들을 찾는다. 2026년 한국 공연 시장은 드림시어터와 센트럴 씨, 크라프트베르크에 이르기까지 각기 다른 음악 세계로 가득 채워질 전망이다.
‘프로그레시브 메탈의 교과서’로 불리는 드림시어터가 가장 먼저 한국 팬들과 만난다. 이들은 2월 20~22일 서울 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 결성 40주년 기념 투어의 일환으로 공연을 연다. 팀을 떠났던 드러머 마이크 포트노이가 15년 만에 복귀하는 역사적인 무대가 될 것으로 보인다.
힙합 신에서는 영국 래퍼 센트럴 씨가 3월 14일 고양 킨텍스에서 첫 단독 내한 콘서트(포스터)를 연다. 방탄소년단 멤버 정국과 협업한 ‘투 머치’로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’에 진입하며 국내 인지도를 넓힌 힙합 스타다.
‘얼굴 없는 밴드’로 알려진 일본의 록 밴드 아마자라시는 4월 18일 서울 올림픽공원 올림픽홀에 오른다. 얼굴을 드러내지 않는 연출과 영상·레이저를 활용한 무대 미학으로 주목받아온 이들은 지난해 7월 일산 킨텍스에서 열린 사운드베리 페스타를 통해 국내 팬들과 만난 바 있다. ‘내가 죽으려고 생각한 것은’, ‘계절은 차례차례 죽어간다’ 등으로 국내에서도 마니아층을 형성했다.
내한 러시의 하이라이트는 독일의 일렉트로닉 음악 선구자 크라프트베르크가 장식한다. 이들은 5월 4일 명화라이브홀에서 7년 만에 한국 무대에 오른다. 컴퓨터 음악과 퍼포먼스 아트를 결합한 이들의 공연은 콘서트를 하나의 종합예술로 확장해왔다는 평가를 받아왔다.
김승연 기자
