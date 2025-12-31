쿠팡 “정부 지시로 조사 진행”… 사과 거부하고 진실 공방

쿠팡 측, 청문회 이틀째도 강경

“국정원 지시 위증했다” 질타에

타임라인 제시하며 강력 반박

5만원 쿠폰엔 부제소 조항 안 넣기로

해롤드 로저스(왼쪽) 쿠팡 대표가 31일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 이틀째 열린 쿠팡 청문회에 출석해 답변하고 있다. 앞쪽은 박대준 전 쿠팡 대표. 최현규 기자

쿠팡은 개인정보 유출 사태 관련 연석 청문회 이튿날에도 정부와 국회를 상대로 강경한 태도를 이어갔다. 위증 논란에는 “정부 지시로 조사를 진행했다”는 뜻을 굽히지 않았다. 수차례 언급된 사과 요청에도 고개 숙이지 않았다. 쿠팡과 국회·정부가 공방을 이어가는 모습이다.



전날에 이어 31일 국회에서 열린 ‘쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회’에서는 국가정보원 개입으로 맞붙는 양상이 나타났다.



해롤드 로저스 쿠팡 대표는 국정원 지시와 관련해 “위증을 했다”는 청문위원들의 질타에 거세게 반박했다. 로저스 대표는 “왜 쿠팡과 한국 정부 공동노력의 성공에 대해서는 이야기하지 않나. 성공의 좋은 사례다. 왜 이를 한국 국민에게 알리지 않나”라고 말했다. 국정원은 전날 국회에 “쿠팡에 어떠한 지시를 한 바 없다”며 위증 혐의로 로저스 대표를 고발해 달라고 요청했다. 로저스 대표는 사과 요구 또한 거부했다. 그는 “회의록을 보니 제 답변이 완벽히 통역되지 않았다”며 사과하지 않았다.



이재걸 쿠팡 법무담당 부사장은 타임라인을 제시하며 ‘국정원의 지시가 있었다’는 논리를 강화했다. 이 부사장은 ‘국정원이 구체적으로 (개인정보 유출) 용의자를 접촉하라고 지시한 일이 있느냐’고 묻는 말에 “12월 2일 국정원이 처음 공문을 보내왔고, 국가안보에 관한 사안이기 때문에 쿠팡은 따라야 할 법적 의무가 있다고 했다. 12월 초에는 ‘이제 용의자에게 문자를 보내보는 것이 좋을 것 같다’고 (국정원이) 요청했다”고 주장했다. ‘용의자를 먼저 일방적으로 접촉하라고 했느냐’는 질문에는 “국정원은 항상 말을 애매하게 주는데, 그렇게 이해하고 있다”고 답했다.



이 부사장은 ‘해킹에 사용된 장비를 국정원이 포렌식하라고 지시했느냐’고 묻자 “이 기기가 회수됐을 때 어떻게 하면 좋겠느냐고 여쭤봤고, ‘기기가 회수됐을 때는 알아서 해도 좋겠다’고 했다”고 말했다. 외국 포렌식업체 선정에 대해서는 “국정원과 어느 업체가 좋은지 많은 대화가 있었다”며 “우리가 여러 업체를 제안했고, 국정원도 제안해 논의를 통해 결정했다”고 주장했다. 사실상 국정원이 자체적으로 조사해도 된다는 신호를 줬다는 것이다.



쿠팡은 개인정보 유출 피해자들에게 지급되는 5만원 상당의 구매 이용권 약관에 부제소 조항(일정 금액을 지급받고 소송을 제기하지 않기로 약정하는 것)을 포함하지 않겠다고 약속했다. 로저스 대표는 “구매 이용권에는 조건이 없다”고 말했다.



로저스 대표의 답변 태도도 계속 도마 위에 올랐다. 염태영 더불어민주당 의원이 “택배 배송의 문제가 무엇인지 하루가 아닌 일주일간 물류센터에서 함께 일해보라”고 제안하자 로저스 대표는 “나 역시 경험이 있다. 원한다면 같이 하자”고 비꼬았다. 로저스 대표는 1차 청문회에서 책상을 두들기거나 위원들의 질의에 고성을 지르는 등 격한 태도를 보인 바 있다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



