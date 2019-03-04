한파경보 내려진 K배터리, ESS로 생존 전략 재편
전기차 캐즘에 배터리업계 비상
국내외서 ESS용 중심 라인 변경
“당분간 수익 방어 쉽지 않을 듯”
전 세계 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)의 유탄을 맞은 국내 배터리 3사가 갑작스런 혹한기를 견디기 위해 에너지저장장치(ESS) 중심 사업 재편에 속도를 내고 있다. 미국 등 주요 전기차 시장의 보조금 정책 후퇴와 수요 부진 속에서 ESS로 활로를 모색하겠다는 전략이지만, 실적 반등에는 시간이 걸릴 거라는 전망이 나온다.
31일 업계에 따르면 국내 배터리 3사는 전기차 캐즘 여파로 경영 계획을 일제히 수정하고 있다. SK온은 이날 충남 서산 신규 공장 증설을 연기한다고 공시했다. 서산 3공장은 14기가와트시(GWh) 규모로, 전기차 배터리 14만~16만대를 생산할 수 있다. SK온 측은 “시장 상황 등을 고려해 전기차 수요 변화에 맞춰 가동 시점을 결정할 것”이라고 밝혔다.
앞서 SK온은 지난 11일 포드와의 합작 관계를 정리하고 ‘블루오벌SK’의 미 테네시주 공장을 단독 운영하기로 했다. 테네시 공장과 함께 조지아주 공장 일부 생산라인을 ESS용으로 전환하고, 국내 서산 공장도 일부 ESS 생산용으로 전환할 계획이다. 대표이사 직속으로 격상된 ESS 사업 조직은 최근 기능을 세분화하고 전담 인력도 더욱 확대했다.
LG에너지솔루션 역시 ESS 중심으로 사업 축을 이동하고 있다. 지난 6월 미 미시간주 공장에서 ESS용 리튬·인산·철(LFP) 배터리 양산에 돌입했으며, 지난 11월에는 캐나다 윈저 공장의 일부 생산라인도 LFP 라인으로 전환해 양산을 개시했다. 국내에선 2027년부터 충북 오창 공장에서 1GWh 규모 ESS 생산을 시작할 예정이다.
지난 10일 미국의 대형 에너지 전문기업과 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 맺은 삼성SDI는 미 인디애나주에 있는 스텔란티스와의 합작공장 생산라인 일부를 ESS용으로 전환한 상태다. 그간 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 삼원계 배터리에 집중해온 삼성SDI는 현지 수요에 맞춰 LFP 생산 설비를 확대한다는 계획이다.
배터리 업계가 ESS에서 돌파구를 찾는 배경에는 급속히 얼어붙고 있는 미국 전기차 시장 상황이 있다. 지난 10월 전기차 보조금이 폐지되면서 전기차 판매량이 급감했고, 현지 완성차 업체들이 줄줄이 생산량 조정에 나서자 국내 배터리사들까지 충격파가 미쳤다. LG에너지솔루션과 양극재 업체 엘앤에프의 경우 미국 포드와 테슬라의 계약 해지·변경으로 최근 2주 사이에만 17조3000억원 규모의 물량이 사라졌다.
다만 ESS 중심의 사업 재편이 곧바로 수익성 개선으로 이어지기는 쉽지 않다는 분석이 나온다. ESS용 배터리는 전기차용 대비 단가와 마진이 낮은 데다, 한국 배터리사들의 글로벌 공장 가동률이 60% 안팎에 머물고 있기 때문이다. 중국 업체들이 이미 ESS 시장 주도권을 쥐고 있다는 점도 어려움을 가중시키는 요인이다. 업계 관계자는 “ESS 시장이 성장하고 있긴 하지만 전기차 수요가 회복되기 전까지는 배터리 업체들의 수익 방어가 쉽지 않을 것”이라고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
