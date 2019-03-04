도시정비가 살렸다… 10대 건설사 수주 ‘50조 시대’
노후 주택 증가·공사비 급등 몸값
압구정·성수 등 핵심 수주전 본격
대형사 집중에 산업 양극화 우려
건설경기 침체 장기화에도 국내 10대 건설사의 2025년 도시정비사업 수주액이 50조원에 육박하며 역대 최고치를 기록했다. 주택 노후화와 신축 선호에 따른 재건축·재개발 추진 움직임이 시기적으로 몰렸고, 원자재·인건비 등 공사비 급등도 수주 규모를 키우는 데 영향을 미쳤다. 새해에도 서울 압·여·목·성(압구정·여의도·목동·성수) 등 핵심 사업지 수주전이 예고돼 물밑 경쟁이 치열하다. 대형사 쏠림에 따른 건설업계 양극화도 지속할 전망이다.
31일 정비업계에 따르면 2025년 국내 10대 건설사의 재개발·재건축 등 도시정비사업 수주액은 48조6655억원으로 역대 최고 실적을 갈아치웠다. 2024년(27조8700억원)과 비교하면 74.6% 상승했다.
현대건설과 삼성물산 건설부문 ‘2강’이 단연 돋보였다. 현대건설은 압구정2구역을 포함해 올해 11개 도시정비사업지에서 10조5105억원 규모 공사를 수주해 업계 최초로 ‘10조 클럽’에 발을 들였다. 삼성물산은 ‘래미안’ 브랜드 파워를 앞세워 9조2388억원의 수주고를 기록했다. 전년(3조6398억원)보다 153.83% 증가한 수치다. GS건설도 6조3461억원을 달성해 2022년(7조1480억원) 이후 3년 만에 6조원대를 달성했다.
새해에도 서울 핵심지역의 수주전이 예고돼 건설사들이 발 빠르게 움직이고 있다. 정비업계에 따르면 성수1지구 주택재개발정비사업조합은 지난 30일 서울 성동구 성수동 조합 사무실에서 현장 설명회를 열고 시공사 선정 절차에 본격 돌입했다. GS건설, 현대건설, HDC현대산업개발, 금호건설 등 대형 건설사들이 현장 설명회에 참석했다.
성수1지구는 성수전략정비구역(1~4지구) 중에서도 가장 사업성이 좋은 곳으로 손꼽힌다. 수도권 전철 2호선 성수역과 뚝섬역, 수인분당선 서울숲역을 이용할 수 있고 강변북로와도 인접했다. 한강변에 서울숲과도 가깝다. 예상 공사비는 약 2조1540억원으로 책정됐다. 재개발이 완료되면 지하 4층~최고 69층, 17개 동, 3014가구 규모의 대단지가 조성된다.
강남권에선 압구정 재건축 사업이 최대어다. 특히 총공사비만 7조원에 달할 것으로 예상되는 압구정 3구역 수주전이 초미의 관심사다. 시공순위 1·2위 삼성물산과 현대건설이 자존심 대결을 펼칠 것으로 예상된다. 상반기 시공사 선정이 예상되는 압구정 4·5구역은 현대건설, 삼성물산, DL이앤씨가 조합과 접점을 넓히고 있는 것으로 알려졌다. 이밖에 여의도 최대어인 시범아파트 재건축 사업이, 목동에서는 가장 속도가 빠른 목동6단지가 시공사 선정에 나설 것으로 보인다.
대형사 중심의 도시정비사업 쏠림 현상은 지속될 전망이다. 핵심지역 조합원들이 시공사 선정 시에 브랜드와 자금력, 금융 지원 능력에서 우세한 주요 건설사를 선호하기 때문이다. 다만 대형사들도 수주를 맡는 데 인력이나 자원에 한계가 있고, 수주 실패에 따른 리스크도 작지 않아, 일정 정도 ‘나눠 먹기’가 나타날 수 있다는 전망도 나온다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
