쿠팡 압박 공정위 “필요하면 영업 정지”… ‘총수’ ‘시장지배적 사업자’ 지정 검토도
공정거래위원회가 쿠팡에 대한 영업정지 처분 가능성을 재차 확인했다. 아울러 김범석 의장에 대한 총수(동일인) 지정과 쿠팡 관련 사건에서 시장지배적 사업자 판단 요건도 적극적으로 검토하는 등 압박 강도를 높이고 있다.
주병기 공정위원장은 31일 이틀째 열린 ‘쿠팡 사태 2차 연석 청문회’에서 “지금 민관 합동 조사를 하고 있다”며 “어떤 정보가 유출됐는지, 어떤 피해가 예상되는지, 피해 회복 조치를 쿠팡이 적절히 할 수 있는지 등을 판단해서 필요하다면 영업정지까지 처분할 수 있다”고 밝혔다.
규제 미비가 쿠팡 사태의 배후에 있다고도 진단해 규제 강화도 시사했다. 주 위원장은 “우리나라는 대부분 선진국이 채택한 사전 규제를 도입하지 못하고 있다”며 “사후 규제조차 우리나라 법체계에서는 기업에 대한 경제적 제재가 지나치게 약하다”고 지적했다.
일부 피해자가 소송에서 이기면 판결 효력이 모든 피해자에게 적용되는 집단소송제 도입 검토도 거론했다. 주 위원장은 한국에도 집단소송제를 도입해야 한다는 지적에 “공정위에서도 집단소송제에 상응하는 단체소송제를 정책적으로 추진하고는 있다”며 “집단소송제도 충분히 검토해 볼 수 있다고 생각한다”고 답했다.
공정위는 김 의장의 동일인 지정 재검토에도 착수한 상태다. 공정거래법상 동일인에 지정되면 동일인과 친족이 일정 수준 이상의 지분을 가진 계열사와의 내부 거래가 제한되고 친족 주식 보유 현황 등 자료들을 매년 공정위에 제출해야 하는 등 여러 규제를 적용받는다. 현재 쿠팡의 동일인은 쿠팡 법인이고 김 의장은 제외돼 이러한 규제에서 비켜나 있다.
다만 김 의장이 계열회사 지분을 가지고 있지 않아 실익이 크지 않다는 의견도 있다. 공정위 관계자는 “(김 의장에) 해외 결산 공시 의무 정도만 새롭게 규제할 수 있는 상황이지만 국민 정서에 반하는 쿠팡을 규율한다는 상징성은 있다”고 말했다.
공정위는 쿠팡의 법 위반 시 시장지배적 사업자 여부도 더 면밀히 따져볼 방침이다. 현행 절차상 시장지배적 사업자는 단일 회사의 시장점유율이 50% 이상 혹은 1~3위 사업자의 시장점유율이 75% 이상이면 지정된다. 2·3위 사업자와의 격차 등도 같이 고려한다.
공정위가 쿠팡을 시장지배적 사업자로 지정하면 향후 제재 수위가 높아질 수 있다. 2024년 쿠팡은 자체 브랜드(PB) 상품을 자사 쇼핑몰 상단에 노출하는 ‘자사우대’ 행위를 한 혐의로 공정위로부터 1600억원대 과징금만 부과받았는데, 이때 공정위는 쿠팡이 시장지배적 사업자가 아니라고 봤다.
세종=김윤 기자
