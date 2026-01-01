우원식 “개헌 첫 단추 끼우는 해”, 김민석 “산업 구조 혁신도 중요”
[신년사] 국회의장·국무총리
우원식 국회의장은 신년사를 통해 2026년을 “개헌의 첫 단추를 끼우는 해”로 만들겠다고 밝혔다.
우 의장은 “40년 가까이 묵은 과제인 개헌의 물꼬를 트는 일이 중요하다”며 오는 6월 지방선거에 맞춰 개헌을 추진해야 한다고 밝혔다. 또 사회 통합과 불평등 해소도 강조했다. 우 의장은 “사회적 약자를 보호하고 미래세대에게 부담을 전가하지 않는 변화를 만들기 위해 국회가 중심을 잡겠다”며 “갈등조정·정책조정의 플랫폼으로서 적극적 역할을 하겠다”고 다짐했다. 내년 상반기 중 국회세종의사당의 조감도도 발표하겠다고 약속했다.
김민석 국무총리는 신년사를 통해 “더 큰 도약의 원년”을 제시했다. 김 총리는 “지난해 우리는 민주주의 위기 속에서 한 해를 시작했지만 올해는 성장과 도약에 대한 희망을 품고 출발한다”고 밝혔다. 그러면서 “K브랜드가 주목받는 지금은 대한민국 대도약의 기회인 동시에 산업 구조를 혁신하고 내실을 다져야 할 매우 중요한 시점”이라고 강조했다. 대한민국 성장의 핵심 산업으로 ABCDE(AI·바이오·문화콘텐츠·방위산업·에너지) 5개 분야도 제시했다.
노태악 중앙선관위원장은 다가올 6월 전국지방선거를 두고 “지금까지 지방선거의 성공적인 관리 경험과 국민의 성숙한 민주시민 의식을 바탕으로 국민주권 실현이라는 헌법적 책무에 소홀함이 없도록 하겠다”는 각오를 밝혔다. 이어 “전문성과 투명성을 높이고 공정을 최우선으로 삼아 시대적 요구에 부응하는 헌법기관으로 거듭날 것을 약속드린다”고 강조했다.
한웅희 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사