전재수 공소시효 만료·합수본 지시까지… 부담 커진 경찰
정자법 위반 대신 뇌물죄 적용 검토
한학자 전 비서실장 자택 압수수색
통일교 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 수사 초반부터 전재수 전 해양수산부 장관에 대한 혐의 적용에 애를 먹고 있다. 경찰이 전 전 장관을 31일까지 검찰에 송치하지 않으면서 2018년 금품 수수 의혹에 대한 정치자금법 위반죄는 공소시효를 넘겼다. 이런 가운데 이재명 대통령이 지난 30일 검·경 합동수사본부 출범까지 지시하면서 수사역량을 증명해야 하는 경찰 입장에서는 압박감이 가중되는 모양새다.
경찰 전담수사팀은 31일 한학자 통일교 총재의 전 비서실장인 정원주씨 자택을 압수수색했다. 천주평화연합(UPF) 회장이었던 박모씨도 참고인으로 불러 조사했다. 이는 전 전 장관의 뇌물 혐의를 파악하기 위한 수순으로 보인다. 윤영호 전 통일교 세계본부장은 지난 8월 특검에 “2018년쯤 전 전 장관에게 현금 4000만원과 명품시계 2점을 전달했다”는 취지로 진술했다. 정치자금법 위반의 공소시효는 7년으로 도과된 만큼 시효가 최대 15년인 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄 적용을 검토하는 것이다. 경찰은 전 전 장관이 한·일 해저터널 관련 청탁을 받았다고 의심한다.
그러나 경찰의 전 전 장관을 비롯한 정치인 금품 수수 의혹 수사는 사실관계를 파악하는 초기 단계인 것으로 전해졌다. 법조계에서는 경찰 수사가 초반부터 난항을 겪는 게 아니냐는 지적도 나온다. 대가성을 입증해야 하는 뇌물죄는 정치자금법 위반 혐의보다 적용이 까다롭다.
수사·기소 분리를 골자로 하는 검찰개혁이 진행되는 상황에서 경찰이 이번 수사를 통해 역량을 보여줘야 한다는 점도 부담스러운 지점이다. 한 법조 관계자는 전날 이 대통령의 합수본 출범 지시와 관련해 “경찰이 하는 수사를 검찰도 같이하라는 얘기인데, 현재 진행 중인 경찰 수사에 대한 대통령의 우려가 반영된 것 아니겠느냐”고 말했다. 앞선 검·경 합수본 전례처럼 이번 통일교 사안 역시 합수본 출범 시 경찰이 검찰의 지휘를 받게 될 수 있다는 전망도 나오고 있다. 대검찰청과 경찰청은 대통령 발언 직후 합수본 구성에 대한 내부 검토에 들어갔다.
경찰이 지난 29일 검찰에 송치한 2019년 당시 통일교의 ‘쪼개기 정치 후원’ 사건에 대해서도 검찰 내부에서 뒷말이 나온다. 공소시효에 쫓겨 수사가 충분히 이뤄지지 않은 채 송치됐다는 지적이다. 사건을 넘겨받은 서울중앙지검은 이날 송광석 전 UPF 회장을 통일교 관련 단체 자금 1300만원을 국회의원 11명에게 기부한 혐의(정치자금법 위반)로 불구속 기소하고 한 총재, 정씨, 윤 전 본부장은 경찰에 보완수사를 요구했다. 이 사건의 공소시효는 2일인데 송씨 기소로 공범 3명의 공소시효는 정지됐다.
