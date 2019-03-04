새해에도 로또 청약은 ‘꺼지지 않는 시장’

분상제 적용 단지에 수요 집중

분양가 상승·공급 부족에 열기↑



새해에도 ‘로또 청약’ 열풍이 이어질 것으로 전망된다. 대출 규제 등 강력한 수요억제책에도 서울을 중심으로 청약 열기가 계속되면서다. 공급대책이 신년 부동산 시장의 향방을 가르는 데 결정적인 역할을 할 것으로 예상된다.



31일 한국부동산원 청약홈에 따르면 2025년 서울에서는 분상제가 적용된 서초구 래미안 원페를라·반포 래미안 트리니원, 강동구 고덕강일 대성베르힐, 송파구 잠실 르엘, 강남구 역삼센트럴 자이 등 5개 단지가 로또 청약으로 꼽혔다. 5개 단지의 1순위 청약에 21만6461명이 몰렸다.



잠실 르엘은 1순위 청약에서 110가구 모집에 6만9476명이 접수해 경쟁률이 631.6대 1을 기록했다. 분양가상한제 적용 단지 중 가장 높은 경쟁률이다. 역삼센트럴 자이도 44가구 모집에 2만1432명이 몰려 평균 487.1대 1의 높은 경쟁률을 보였다.



분상제가 적용되면 통상 주변 단지 시세의 60~80% 수준에서 분양가가 정해진다. 이렇다 보니 전국에서 이 같은 흐름을 보였다. 리얼투데이가 올해 1~11월 청약이 진행된 전국 아파트를 조사한 결과, 분상제 적용 아파트의 1순위 평균 경쟁률은 13.1대 1로 집계됐다. 반면 분상제 미적용 아파트는 1순위 평균 경쟁률이 4.7대 1이었다. 경쟁률 격차가 3배까지 벌어졌다. 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “분양 시기뿐 아니라 입주할 때도 시세 차익이 발생할 가능성이 커서 자금이 쏠린다”고 말했다.



민간 분양가는 오름세다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 지난해 11월 말 기준 서울에서 신규 분양된 민간아파트의 3.3㎡(평)당 분양가격은 5043만6000원이었다. 처음으로 분양가가 평당 5000만원을 넘었다. 전국 민간아파트의 평당 평균 분양가도 2004만2000원을 기록했다.



대출 규제와 청약 요건 강화로 수도권 청약 시장 진입 문턱은 높아졌지만, 현금 자산가와 무주택 실수요자를 중심으로 청약 열기는 이어질 전망이다. 부동산R114는 “강남이나 도심권역 등에서는 신축 아파트 희소성이 부각되며 청약 훈풍이 이어질 것”이라며 “접근성 좋은 수도권 비규제지역과 지방 광역시 핵심지역은 역세권, 개발 호재, 분상제 적용 단지의 경쟁력이 부각될 전망”이라고 설명했다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



