발주 37% 감소에도… K조선, 선방했다
조선 빅3, 年수주목표 달성
1003만CGT 수주, 22% 점유율
국내 조선 ‘빅3’가 글로벌 선박 발주가 줄어든 상황에서도 2025년 연간 수주 목표를 달성했다. 수익성이 좋은 고난도 고부가가치 선박 위주의 포트폴리오와 함정 분야 수출 호조가 실적을 끌어올린 것으로 분석된다.
31일 업계에 따르면 HD한국조선해양은 2025년 181억6000만 달러(약 26조3000억원)를 수주해 연간 목표치인 180억5000만 달러를 넘어섰다. 컨테이너선을 비롯해 탱커, 친환경 가스선, 특수선을 두루 수주하며 5년 연속 연간 목표 달성이라는 기록을 이어갔다.
삼성중공업 조선 부문은 66억 달러를 수주해 목표치(58억 달러)를 초과 달성했다. 액화천연가스(LNG) 운반선, 셔틀탱커, 컨테이너운반선, 에탄운반선, 원유운반선 등 다양한 선종을 통해 안정적으로 일감을 확보했다는 평가다. 한화오션은 연간 수주 목표를 공개하지 않았지만, 98억3000만 달러를 수주하며 2024년 수주 실적(89억8000만 달러)을 넘어섰다.
2025년 전 세계 선박 발주 환경은 좋지 않았다. 영국 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 11월까지 글로벌 누적 발주량은 4499만 CGT(표준화물선환산톤수·1627척)로 전년 동기 7152만 CGT(2994척)보다 37% 줄었다. 2021~2024년 코로나19 특수로 컨테이너선 발주가 비정상적으로 많았던 데 따른 기저효과에 더해 통상 환경 변화 등으로 선주들이 발주 시점을 늦추며 관망하는 분위기가 형성됐기 때문이다. 이런 상황에서 한국은 1003만 CGT(223척)를 수주해 22%의 점유율을 기록했다. 중국 수주량이 2664만 CGT로 47% 급감한 점을 감안하면 선방했다는 평가다.
국제해사기구(IMO)의 환경 규제 본격화 등으로 친환경 선박 비중이 높아진 점도 한국 기업에는 호재로 작용했다. LNG 추진선을 비롯해 암모니아 추진선, 메탄올 추진선 등 차세대 연료 사용 선박은 한국 조선사들이 우위를 점하고 있다. 미국과 카타르의 LNG 수출 확대 정책에 따라 운반선 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상된다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
