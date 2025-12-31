김병기 비위의혹 10개… 서울청이 도맡아 수사
모든사건 이첩 3개 수사팀 투입
강선우 ‘1억 수수 의혹’도 함께
김병기(사진) 더불어민주당 의원의 각종 비위 의혹 관련 고발 사건을 서울경찰청이 통합 수사하기로 했다.
서울경찰청은 김 의원 관련 고발 사건 11건 중 10건을 서울청 공공범죄수사대에 배당해 수사에 착수한다고 31일 밝혔다. 공공범죄수사대는 김 의원 고발 사건에 수사팀 3개를 투입할 예정이다. 서울 동작경찰서가 지난 9월부터 수사해 온 차남 숭실대 편입 관여 의혹(직권남용·업무방해 등) 사건은 수사 진행 정도를 고려해 이첩하지 않기로 했다.
공공범죄수사대는 이날 김 의원의 대한항공 호텔 숙박권 무상사용 의혹에 대한 뇌물수수·청탁금지법 위반 혐의 사건과 김 의원 장남이 국가정보원에서 근무하며 알게 된 사실을 김 의원에게 전달했다는 의혹에 대한 고발 건을 각각 서울 영등포경찰서, 서초경찰서에서 넘겨받았다.
김 의원은 2023년 대한항공 임원으로부터 160만원 상당의 호텔 숙박권을 받아 가족과 함께 사용했다는 의혹이 제기됐다. 김 의원의 장남은 업무 수행 중 김 의원의 보좌진에게 연락해 해외 정상급 귀빈의 방한 가능성 등 비밀 정보를 누설했다는 혐의를 받는다. 김 의원의 배우자 이모씨가 과거 동작구의회 부의장의 업무추진비 카드를 사적으로 유용했다는 의혹에 따라 업무상 횡령 등 혐의로 고발된 건도 최근 동작경찰서에서 이첩됐다.
김 의원의 원내대표직 사퇴로 이어진 강선우 민주당 의원의 ‘1억원 수수 의혹’ 사건도 공공범죄수사대가 맡는다. 강 의원은 2022년 지방선거 당시 지역 보좌관이 김모 시의원으로부터 1억원을 전달받은 것과 관련해 이를 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 상의했다는 의혹을 받는다. 둘의 대화가 오간 다음 날 민주당 서울시당은 서울 강서구 서울시의원 후보로 김 시의원을 단수 공천한다고 발표했다. 이를 두고 후보자가 금품을 건넨 사실을 알고도 공천 배제 조치 등이 이뤄지지 않았다는 논란이 일었다. 김 의원은 해당 의혹이 불거지자 전날 원내대표직을 사퇴했다.
경찰은 이날 ‘쿠팡 식사’ 의혹을 고발한 김한메 사법정의행동바로세우기시민행동 대표를 소환해 고발 경위를 조사했다. 김 의원은 국정감사를 앞둔 지난 9월 박대준 당시 쿠팡 대표와 만나 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관의 인사에 영향을 미치려 했다는 의혹이 불거져 위력에 의한 업무방해 및 청탁금지법 위반 등의 혐의로 고발됐다. 김 대표는 취재진을 만나 “비위를 폭로한 전직 보좌진의 직장 상사에게 인사상 불이익을 압박한 것은 사회인으로서, 공당의 원내대표로서, 고위공직자로서 사적 보복을 한 것”이라고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사