김병기 비위의혹 10개… 서울청이 도맡아 수사

입력:2025-12-31 19:00
수정:2025-12-31 19:01
모든사건 이첩 3개 수사팀 투입
강선우 ‘1억 수수 의혹’도 함께

김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 원내대표직을 내려놓으며 고개 숙여 사과하고 있다. 뉴시스

김병기(사진) 더불어민주당 의원의 각종 비위 의혹 관련 고발 사건을 서울경찰청이 통합 수사하기로 했다.

서울경찰청은 김 의원 관련 고발 사건 11건 중 10건을 서울청 공공범죄수사대에 배당해 수사에 착수한다고 31일 밝혔다. 공공범죄수사대는 김 의원 고발 사건에 수사팀 3개를 투입할 예정이다. 서울 동작경찰서가 지난 9월부터 수사해 온 차남 숭실대 편입 관여 의혹(직권남용·업무방해 등) 사건은 수사 진행 정도를 고려해 이첩하지 않기로 했다.

공공범죄수사대는 이날 김 의원의 대한항공 호텔 숙박권 무상사용 의혹에 대한 뇌물수수·청탁금지법 위반 혐의 사건과 김 의원 장남이 국가정보원에서 근무하며 알게 된 사실을 김 의원에게 전달했다는 의혹에 대한 고발 건을 각각 서울 영등포경찰서, 서초경찰서에서 넘겨받았다.

김 의원은 2023년 대한항공 임원으로부터 160만원 상당의 호텔 숙박권을 받아 가족과 함께 사용했다는 의혹이 제기됐다. 김 의원의 장남은 업무 수행 중 김 의원의 보좌진에게 연락해 해외 정상급 귀빈의 방한 가능성 등 비밀 정보를 누설했다는 혐의를 받는다. 김 의원의 배우자 이모씨가 과거 동작구의회 부의장의 업무추진비 카드를 사적으로 유용했다는 의혹에 따라 업무상 횡령 등 혐의로 고발된 건도 최근 동작경찰서에서 이첩됐다.

김 의원의 원내대표직 사퇴로 이어진 강선우 민주당 의원의 ‘1억원 수수 의혹’ 사건도 공공범죄수사대가 맡는다. 강 의원은 2022년 지방선거 당시 지역 보좌관이 김모 시의원으로부터 1억원을 전달받은 것과 관련해 이를 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 상의했다는 의혹을 받는다. 둘의 대화가 오간 다음 날 민주당 서울시당은 서울 강서구 서울시의원 후보로 김 시의원을 단수 공천한다고 발표했다. 이를 두고 후보자가 금품을 건넨 사실을 알고도 공천 배제 조치 등이 이뤄지지 않았다는 논란이 일었다. 김 의원은 해당 의혹이 불거지자 전날 원내대표직을 사퇴했다.

경찰은 이날 ‘쿠팡 식사’ 의혹을 고발한 김한메 사법정의행동바로세우기시민행동 대표를 소환해 고발 경위를 조사했다. 김 의원은 국정감사를 앞둔 지난 9월 박대준 당시 쿠팡 대표와 만나 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관의 인사에 영향을 미치려 했다는 의혹이 불거져 위력에 의한 업무방해 및 청탁금지법 위반 등의 혐의로 고발됐다. 김 대표는 취재진을 만나 “비위를 폭로한 전직 보좌진의 직장 상사에게 인사상 불이익을 압박한 것은 사회인으로서, 공당의 원내대표로서, 고위공직자로서 사적 보복을 한 것”이라고 말했다.

임송수 기자 songsta@kmib.co.kr

