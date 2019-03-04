AI 빅테크 “뭉쳐야 산다”… 명운 건 인수·합병 전쟁

엔비디아 투자 러시… 파운드리 지형 변화

경쟁 뒤처진 메타, 공격적 인수로 열세 만회

알파벳, 데이터센터 확장에 필요 전력 확보



글로벌 빅테크들이 경쟁적으로 주변 인공지능(AI) 기업들을 흡수하고 있다. 기술과 인재, 인프라까지 전략적 우위를 점하는 데 도움이 된다고 판단되면 천문학적인 투자도 아끼지 않는다. 공룡들의 ‘쩐의 전쟁’에 2025년 미국 기술 분야 인수·합병(M&A)은 전체 건수가 감소했음에도 액수는 2021년 이래 최고치를 찍었다.



엔비디아는 12월에만 3건의 굵직한 투자를 진행했다. AI 소프트웨어 개발사 ‘스케드MD’와 AI 가속 칩 스타트업 ‘그록’ 인수에 이어 지난 29일(현지시간)에는 50억 달러(약 7조2200억원)에 달하는 인텔 주식을 매입했다. 이번 인수로 엔비디아는 인텔 지분 약 4%를 보유하며 주요 주주 중 하나가 됐다. 아울러 데이터센터용 중앙처리장치(CPU)에서 업계 표준처럼 사용되는 인텔의 x86 아키텍처(설계) 기술과 자사 AI 기술도 결합할 수 있게 됐다. 이번 협력에는 인텔에 칩 생산을 맡기는 파운드리 계약이 포함되지 않았지만, 그래픽처리장치(GPU) 전량을 대만 TSMC에 위탁 생산하는 엔비디아가 향후 공급망 다변화를 꾀할 것이라는 관측도 나온다.





메타는 중국계 AI 스타트업 ‘마누스’를 인수하는 파격 행보를 보였다. 마누스는 2025년 3월 인간의 개입 없이도 스스로 업무를 수행하는 범용 AI 에이전트를 개발했다. 뛰어난 기술력에 ‘제2의 딥시크’로 불렸고, 서비스 출시 8개월 만에 연간 반복 수익이(ARR)은 1억 달러를 돌파했지만 지난 7월 돌연 중국 사업을 접고 본사를 싱가포르로 이전했다.



빅테크 간 AI 경쟁에서 뒤처졌다는 평가를 받는 메타는 공격적인 인수로 열세를 만회하려는 중이다. 우선 마누스 서비스 운영과 판매를 지속하는 동시에 자사의 페이스북과 인스타그램에 해당 기능을 통합하려 한다. 2025년 6월에는 AI 학습에 필요한 데이터를 정제하는 ‘데이터 라벨링’ 기술 보유 기업 ‘스케일AI’ 지분 49%를 143억 달러(약 20조7000억원)에 사들인 바 있다.



구글의 모회사 알파벳은 데이터센터 확장을 위해 지난 22일 에너지 인프라 솔루션 기업 ‘인터섹트’를 인수했다. AI 개발에 필요한 전력을 자급자족 형태로 해결하겠다는 것이다. 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 인터섹트는 데이터센터 용지 확보부터 전력 생산설비 구축, 운영까지 전 과정 수행이 가능한 기업이다. 구글은 인터섹트가 미국 내 운영·건설 중인 150억 달러(약 21조7000억원) 규모의 에너지 자산도 확보하게 됐다. 순다르 피차이 알파벳 CEO는 “인터섹트 인수는 데이터센터 용량 확장을 가속시키고 미국의 AI 리더십을 견인할 것”이라고 말했다.



빅테크들의 ‘빅딜’ 경쟁 속에 미국 기술 분야 M&A 규모는 2021년 이후 최고치를 기록했다. 지난 7일 시장조사업체 LSEG에 따르면 2025년 미국 기술 분야 M&A 총액은 5430억 달러(약 786조원)에 달했다. 2024년(3010억 달러)과 2023년(1980억 달러)를 합친 것보다 더 많았다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



